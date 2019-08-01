“韩国传统雕花纹样，是世界通用的现代设计”. August. 01, 2019 07:45. by 田承勳 raphy@donga.com. 百衲包袱(皮儿)是用碎布拼成的传统包袱。三角形、四方形的零头碎布十分协调，成为美丽的包袱。 上月在首尔钟路区仁寺洞韩国工艺设计文化振兴院KDCF画廊举行的“采润李善姬纹样折边百衲包袱展”上展示的作品与平时熟悉的三角形、四方形直线型百衲包袱不同。用在宫殿或寺庙可以看到的雕花(门棂)纹样缝制而成的华丽的百衲包袱吸引了游客们的关注。 创作该作品的李善姬(57岁•京畿道博物馆闺房工艺学校讲师•照片，音译)作家表示：“从2000年开始创作闺房工艺，把百衲包袱仅仅看成‘兴夫老婆裙摆’等平民艺术形式，这种视角经常令我感到很可惜。”因此，多年来一直苦思冥想，有没有方法把曲线模样的碎布折边拼贴在一起代替直线来制作图案。 在此过程中，她于2016年左右看了国立古宫博物馆出版的书后，啪地打了膝盖一下。这是庆州祗林寺大寂光殿的雕花门棂照片。这是整个儿刨木制作而成的雕花纹样，用重复的设计模式一片一片地拼贴在一起，形似百衲包袱。“啊，原来是这个啊。”她立马前往庆州祗林寺。 “我是黎明时分去的，看到雕花的形状，我感动得流下眼泪。居士把门推开了。我拜托居士说‘对不起，因为想看雕花门棂，所以来了，请重新关门吧’。走进里面，看着像剪影一样进入窗户纸的阳光，我又一次被感动了。” 她说：“在民宅中只能用‘亚字文’‘卍字文’等几何门棂，雕花门棂是仅用于朝鲜5大宫殿的正殿和寺庙的重要建筑的珍贵纹样。”李作家模仿景福宫勤政殿、昌德宫仁政殿、昌庆宫明政殿、德寿宫中和殿5大正殿，以及来苏寺、神兴寺、梵鱼寺、月精寺等著名寺庙内的梅花•菊花•莲花•牡丹•杏花•金刚杵雕花，创作了60多个纹样折边。像折纸一样，缝上几条山形、唇纹图案的纹样折边，把它们拼贴起来，就变成了梅花，变成了乌龟，这种神奇就是她的百衲包袱艺术。 该作家的《纹样折边》被评价为是首次在传统百衲包袱中引入曲线图案的作品。这就是以古为基础创造新事物的“法古创新”。她将亲自设计的60个雕花纹样折边公之于众，让人们自由地制作成百衲包袱。该纹样折边在国际包袱论坛上也发表过，也曾在日本举行过讲演。独具匠心设计的“三叶七宝纹样”还进行了版权登记，并展示了灵活运用于包和碟子设计的生活消费品。 李作家说：“韩国的传统雕花纹样设计在世界上也毫不逊色。我想向年轻人展示，如果将传统的东西进行现代化开发设计，就会有前途。”

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