半导体市场不振，但三星电子表示“不会人为减产”. August. 01, 2019 07:45. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星电子半导体部门今年第二季度(4月至6月)的营业利润与去年同期相比减少了70.7%。虽然状况不佳，但三星电子表示，不会人为减产。 三星电子31日发布公告称，第二季度半导体部门营业利润为3.4万亿韩元。这是自2016年第三季度(3.37万亿韩元)以来，半导体事业的季度营业利润首次跌破4万亿韩元。与去年同期相比(11.61万亿韩元)减少了8万亿韩元以上。由于半导体事业的萧条，三星电子第二季度的整体销售额和营业利润分别为56.13万亿韩元和6.6万亿韩元，与去年同期相比分别减少了4%和55.6%。 三星电子半导体事业萎靡不振是因为DRAM等主要存储半导体的价格持续下跌。当天，据市场调查企业DRAM Exchange透露，7月末PC用DDR4 8Gb DRAM的平均固定价格为2.94美元，自2016年6月末以来首次跌破3美元。 由于业绩不佳，SK海力士和美国美光等公司为了调节供应量，已经采取了减产措施。 但是三星电子决定，比起减产，通过转换D内存1y纳米工艺等提高技术竞争力来克服危机。三星电子DS部门(内存)副社长田世沅在当天电话会议中强调称“不考虑人为减产措施”。接着就日本的出口限制，他表示：“日本方面的措施虽然不是禁止对材料的出口，但是对新的许可程序有负担。因为今后的发展方向存在不确定性，所以很难判断(影响)。”另外，他还补充道，“为了将因日本措施造成的影响最小化，我们正在制定各种对策。” 智能手机等信息技术(IT)•移动领域方面，随着“盖乐世S10”销量减少，市场竞争加剧，营业利润同比减少41.6%。消费者家电方面，高端电视销量增加，销售额环比增加，但营业利润小幅下降。另外，第一季度自2016年第一季度以来首次出现赤字的显示器部门则成功扭亏为盈。

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