LPGA英国女子公开赛揭幕，金孝周再次向大满贯赛首胜发起挑战. August. 01, 2019 07:45. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我的性格算是比较愉快的吧？ 一边吃着好吃的东西，一边把遗憾一扫而光。” 在上月29日结束的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛大满贯赛事依云锦标赛(Evian Championship)上遭遇“惨案”的金孝周(24岁)表示，不会留恋过去的伤痛。“继续夺冠的机会正在到来。虽然还没有抓住这个机会，但我期待下次能做得更好。” 依云锦标赛第4轮到13号洞为止一直领先，时隔3年零6个月有望再次夺冠的她在14号洞(3杆)开球落入沙坑下沿，并在该洞吞下了难以置信的3柏忌。由此，她被同龄朋友高真荣夺走领先位置，并最终也没能缩小差距，只能遗憾获得共同亚军。 当时，金孝周经过两次尝试，终于脱离沙坑，进行了3次推杆。干脆宣布“unplayable (高尔夫球中不能打的死球)”会怎么样呢？这种情况可以罚一杆，之后在连接沙坑内接球和球洞的延长线2支球杆的距离内抛球；或者罚一杆后返回发球区(teeing area)重新开球等方法。金孝周表示：“不能说在面临同样情况时会做出同样的选择。高尔夫是不能经常做出同样决定的一项运动。只是当时考虑到球的状态等，判断完全可以逃出沙坑。” 金孝珠于上月30日抵达了举行本赛季最后一场大满贯赛事英国女子公开赛(1日~4日)的英国。她的经纪公司相关人士表示：“金孝周抵达伦敦后接受了按摩，吃着父亲金昌浩(61岁，音译)做的韩餐，转换了心情。” 最近呈上升趋势的金孝周完成复活的最后关键是夺冠。她在最近的4场比赛中(除团体赛之外)包括两次亚军在内，都进入了前10名。平均推杆数为27.68杆，位居LPGA巡回赛所有球员的首位。金孝珠表示：“我认为英国女子公开赛是我一个赛季要打的无数场比赛之一，我要放下包袱。我想摆脱‘天才少女的复活’的框架，将焦点放在向人们展示我是一名随时可以挑战顶峰的选手上。” 凭借依云锦标赛冠军重返世界第一宝座的高真荣，在本次大赛上继2013年的朴仁妃之后，时隔6年将挑战一个赛季赢得三场大满贯赛胜利的壮举。另外，只要进入前5名，不管竞争对手的成绩如何，她都将获得授予一个赛季5场大满贯赛综合成绩最好球员的“安妮卡大满贯赛奖”。对此，高真荣表示：“如果再次夺冠，将是一件了不起的事情。如果能够获得3个大满贯赛冠军，那将是‘家门的荣耀’。”

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