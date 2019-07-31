眼泪的原理. July. 31, 2019 07:39. . “我难以忍受人死后一无所知的说法。”这是朝鲜后期文人沈鲁崇撰写的短文《新山种树记》的最后一句。他怀念着31岁时死去的同龄妻子，一直在坟墓旁种树，似乎有人劝他，“人死后什么都不知道”。连和他关系很好的弟弟沈鲁岩也认为，哥哥太执着于哀悼的感情了。他并没有介意。对他来说，死亡并不是殒灭。 沈鲁崇生活的朝鲜时代，禁止用文字表达哀痛之情。这是一个对妻子死亡过度悲伤就会嘲笑的时代。他是走在时代前列的人。他毫不犹豫地表达了失去妻子的失落和痛苦. 当他看到作为菜肴上桌的艾蒿时，也会想起妻子，声音哽咽，并用诗歌表达了这段感情。“曾经为我挖过艾草的人，盖在她脸上的泥土上长出了艾草。” 他留下了近50首对妻子的去世表示哀悼的诗文。其中关于眼泪的文章集中体现了对死亡的想法。 他想，只有哀悼对象有感应才会流泪。他说，因此，有时候哭而无泪，有时候则不哭而流泪。他祭拜时，有泪则是成祭，无泪则不成祭。岁月流逝也是如此。听到琴声和笛声时，桌上堆满了文件时，酒醉后失魂落魄时时，下象棋或下围棋时，也就是说，当他与悲伤完全无关时流淌出伤心欲绝的泪水，是妻子感应的结果。那么，眼泪并不是属于自己的，而是属于别人。虽然多少有些伤感，但这就是他眼中的泪原，即眼泪的原理。也就是说，思念和心痛的心相通时，流淌的是哀悼的眼泪。 文学评论家、全北大学教授

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