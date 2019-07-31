尤文图斯曾说“入境手续花了两个小时”，但实际上是26分钟. July. 31, 2019 07:38. by 李沅柱, 鄭允喆 takeoff@donga.com,trigger@donga.com. 围绕引发“罗纳尔多NO SHOW”风波的意甲豪门尤文图斯的争议正愈演愈烈。这一次，他们不仅对入境过程和比赛进程说谎，提无理要求，非法宣传营销的事实也被曝光。 在与K联赛全明星队举行的友谊赛本月26日当天，尤文图斯队于下午3时左右才经由仁川机场进入韩国。 因此，原定从3点开始举行的粉丝见面会等活动接连缩减、延期，比赛开球时间推迟了近1个小时，出现了前所未有的状况。尤文图斯队主教练马里奥•萨里辩解说：“办理入境手续花费了太长时间。”尤文图斯相关人士也通过比赛主办公司The Festa表示：“在韩国入境审查时被统一没收了护照等，花费了2个多小时。” 但是本报向法务部出入境管理本部确认的结果却与事实不符。法务部方面表示：“尤文图斯抵达入境审查现场的时间是下午2点38分，结束对76名选手的入境审查共花费了26分钟。没有没收护照，和一般入境旅客一样，都是当面审查的。” 尤文图斯队谎称入境时间被延迟，并以此为由向韩国职业足球联盟威胁说，“如果不把比赛推迟到晚上9点，可能会取消比赛。”联盟30日表示：“尤文图斯提议将比赛时间从上下半场的各45分钟减少到各40分钟，中场休息时间也从15分钟减少到10分钟，但被我方拒绝。”针对尤文图斯的不负责任行为，联盟已向俱乐部和所属联赛意甲联赛发出了抗议函。 据悉，尤文图斯队部分球员入境后乘坐的“依维柯每日线迷你巴士”也违反了现行法律。这款大巴在韩国国内尚未上市，其侧面标有尤文图斯的标志，只装有期限为一年的临时牌照，用于宣传目的。依维柯韩国法人也在主页等宣传称“作为尤文图斯官方礼仪车辆，将首次推出日常迷你巴士”。 但是，现行汽车管理法禁止将登记为试验研究用的车辆用于宣传等其他用途。要想被用作文化体育活动，注册时必须明确目的。为该车发放临时牌照的光州光山区确认称“已登记为试验研究用车辆”。如果用于其他用途，将被处以300万韩元的罚款。 依维柯是意大利大财团Exor集团旗下的汽车公司，尤文图斯的主要赞助商吉普也是该集团的子公司。尤文图斯俱乐部主席安德烈•阿涅利还是Exor集团的理事。有人指出，依维柯趁姐妹俱乐部尤文图斯访韩之机进行非法营销。

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