三星电子在世界最大生活家电市场美国连续13个季度市场占有率排第一位. July. 31, 2019 07:38. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子在世界最大的生活家电市场—美国连续13个季度保持市场占有率第一的位置。特别是烘干机继2017年和2018年后，今年上半年又占据市场占有率第一的位置，继洗衣机、冰箱之后，成为新的强者。 30日，据美国市场调查企业“trackline”透露，三星电子在洗衣机、冰箱、烘干机、洗碗机、烤箱等生活家电产品今年第二季度(4~6月)的美国市场占有率调查中，创下了21.3%(销售额)，连续13个季度占据第一位。据调查，以第二季度为准，惠而浦(17.3%)、LG电子(16.1%)、通用电气(GE•14.4%)、肯摩尔(5.5%)等企业正在追赶三星电子。 特别是2006年进入美国市场的烘干机的业绩尤为突出。到去年为止，烘干机连续2年占据美国市场占有率第一的位置。继今年第一季度之后，第二季度继续保持市场占有率第一的位置。 美国信息技术(IT)专业媒体“数码趋势”最近就三星电子的烘干机表示：“根据使用环境的不同，提供了各种干燥模式，耐久性也很突出”，并将其选为“最值得信赖的烘干机”。此外，“FlexDry”产品还被选定为“最佳两用烘干机”，该机设有两个干燥空间，可以单独烘干毛衣、衬衫、围巾等敏感性产品。 业内人士表示：“美国消费者倾向于同时购买洗衣机和烘干机, 烘干机普及率达到80%。从洗衣机中获得的三星电子生活家电品牌力量正在扩张至烘干机。” 三星电子今年上半年在美国市场的冰箱和洗衣机领域也保持了第一位。冰箱第二季度的市场占有率为25.3%，连续13个季度稳居第一。洗衣机的第二季度占有率(25.3%)也比第一季度(22.3%)增加了3.0个百分点，以上半年为准，位居第一。 生活家电事业部常务宋明珠(音)表示：“三星在世界最大的市场中排名第一，意味着三星的产品力得到了全世界的认可。将努力让国内更多的消费者体验到产品的便利。”

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