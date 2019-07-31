英国首相官邸新主人的“第一女友”. July. 31, 2019 07:38. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 据法新社等媒体报道，英国新首相鲍里斯•约翰逊（55岁）及其女友凯莉•西蒙兹（31岁）29日（当地时间）正式入住首相官邸。首相与非结婚配偶的伴侣居住在首相官邸，这在英国历史上尚属首次。 英国首相办公室发言人今天说，“首相已正式入住官邸，他的伙伴今后也将在那里居住”。但发言人同时就西蒙兹的入住强调，“不会因此增加国民税金的投入”。 据悉，约翰逊将居住在财政部长官邸11号，而不是首相官邸唐宁街10号。财务部长官邸11号拥有4间卧室，与10号相比居住空间更大。有4名子女的前首相托尼•布莱尔曾经选择11号，这也算是新惯例的延续。戴维•卡梅伦、特雷莎•梅两位前首相也在11号住过。据法新社报道，“内阁第二号人物”财政部长萨吉德•扎维德（50岁）将入住唐宁街10号。 此前，英国媒体一直关注被称为“第一女友”的西蒙兹是否会与约翰森首相一道住在官邸。约翰逊从去年开始与夫人分居，正在打离婚官司。此后，约翰森一直在西蒙兹的家里同居。虽然西蒙兹在约翰逊竞选保守党代表的过程中很少露面，但据英国《卫报》报道，两人上月在家中高声叫喊，以至于警察闻讯后出动。 据悉，西蒙兹2011年第一次见到时任伦敦市长的约翰逊，次年参加他竞选连任伦敦市长的团队，并为此作出了贡献。西蒙兹是2017年最年轻的保守党新闻负责人，目前在环保组织工作。美国有线电视新闻网（CNN）评论说，西蒙兹整理了约翰逊特有的“一头蓬发”，并对竞选策略提出建议，在这次竞选中起到了决定性的作用。

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