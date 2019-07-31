美国国防大学发布《韩美日三国共享战术核武器》报告. July. 31, 2019 07:38. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 美国国防部下属的国防大学在最近的一份报告中提出“应该与韩日两国共享核武器”后，与朝鲜再次进行挑衅交织在一起，引起了不小的风波。 国防大学提出的与韩日“共享核（Nuclear Sharing）协定”目前适用于北大西洋公约组织（北约）内部。其核心是，在德国、比利时、土耳其、荷兰、意大利等5个同盟国的美军基地部署150∼200多枚B-61战术核弹头，在发生紧急情况时用相关国家的战斗机进行投放。 核弹头的所有权归美国所有，因此这5个国家不违反《核不扩散条约》。将核弹头转换成可操作状态的“最终批准代码”由美国控制，由5个国家提供搭载和投射手段（战斗机），行使“事实上50%”的使用权。要想实战使用核武器，必须得到美国和相关国家总统的共同认可。 报告认为，与韩国、日本的核共享协定将起到遏制朝鲜的核、导弹并向中国施压、以事先遏制朝鲜挑衅的效果。报告还提出，不能完全模仿（mirror）北约式核共享。这可以解释为，在给予韩日两国战术核武器的“共同使用权”的同时，投下核弹也要由美国来实施。军方消息人士表示：“以停战线为界限，韩朝之间巨大的常规战斗力正在对峙，考虑到拥核的朝鲜的威胁，在非常时期必须彻底控制战术核武器的实战使用。” 对此，也有人怀疑美国是不是在核共享协定构想过程中把欧洲和亚洲同盟国区别对待。前统一研究院院长全圣勋表示：“朝鲜核武器已经完成并部署在了眼前，因此应该实现北约式的核共享，以便在发生紧急情况时韩国军队能够进行核投送。” 也有分析认为，无论以何种方式，美国国防部下属机关提议与韩日签订核共享协定，事实上从侧面证明了朝鲜的核能力已经超过了临界值。也就是说，应该把它视为假设朝鲜核问题外交解决失败时的“B计划”。 大部分人认为，朝鲜事实上已拥有大量核弹头和可打到美国本土的洲际弹道导弹，要想在军事上一次性消除朝鲜的核武器、导弹威胁事实上是不可能的。因此，“以核对核”的现实对策必然会出现，与对据点城市进行焦土化、扩散到全面战争的洲际弹道导弹等战略核武器相比，人们关注的焦点再次集中到以前线为中心削弱敌人的战术核武器。通过这些措施，美国可以应对朝鲜核威胁，并收到抵消中国和俄罗斯的核力量增强及切断地区影响力的效果。 特别是对于美国来说，战略轰炸机、核航空母舰的展开等可以减少维持现有核保护伞系统所需的天文数字的费用。对于明年11月即将挑战连任的美国总统特朗普来说，这可能成为攻略白人支持者的好素材。这既可以平息韩国等区域内盟国的核武装论，还有可以由“共同使用战术核武器”来分担核弹头运营管理费用的优点。 但现实性制约也很大。核共享终究是运入核武器，会使朝鲜拥核正当化，也会正面违反朝鲜半岛无核化宣言。文在寅总统也在2017年9月接受美国有线电视新闻网（CNN）的采访时表示：“不同意韩国应该自行开发核武器或重新引进战术核武器的想法。”这有可能会引发严重的国论分裂和同盟分裂等。 中国和俄罗斯等周边国家的强烈反对也在所难免。韩国政府一名官员表示：“如果在韩国重新部署战术核武器，中国将采取与萨德事态时无法相比的全方位施压，俄罗斯也有可能加入。”

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