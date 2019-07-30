韩美日三国应加强安全合作，压倒朝鲜挑衅和朝中俄合作. July. 30, 2019 07:31. . 韩美日三国的朝核问题代表团团长将参加从明天开始在泰国曼谷举行的东盟地区论坛。以东盟地区论坛为契机，正在就举行韩日及韩美日三国的外长会谈进行协调，这种情况下，韩美日三国朝核问题谈判实务负责人之间的三角磋商很有可能达成。虽然因韩日矛盾韩美日合作出现了严重的裂痕，但可以解释为，面对面临的东北亚安全威胁，应该加强三角安保合作体系，这种最小限度的共识起到了作用。 虽然韩日两国因历史问题产生了矛盾，但韩美日三国以自由民主和市场经济的共同价值为基础，针对中国和俄罗斯的势力膨胀，建立了安全合作机制。但是最近爆发的韩日矛盾暴露出了三角合作体制的裂痕，朝鲜、中国、俄罗斯趁此机会加强了安保合作。最近朝鲜的导弹挑衅，中俄出动侵犯东海和独岛领空，启示着韩美日安保合作的重要性。 朝鲜一边与美国进行对话，一边赤裸裸地将韩国排除在外，巧妙地策划着韩美同盟的分离。发射射程覆盖韩国全境的弹道导弹时，国务委员会委员长金正恩出面威胁说，“这是对韩国的警告”，进而美国总统特朗普表示“不是针对我们”，表现出不顾韩国安全的态度。这也显示出，朝鲜企图离间韩美看待威胁的看法的招数正在奏效。 朝鲜在2•28朝美河内谈判破裂后，朝美谈判的首要任务从解除对朝制裁转变为保障体制安全。中俄对此积极支持，试图改变东北亚安全框架。作为工作磋商的前提条件，朝鲜提出韩美停止联合军演和韩国停止引进尖端武器，这不仅符合朝鲜的利益，也符合中俄的战略利益。正因如此，很难把在朝鲜的导弹挑衅之前，中俄在东海上进行联合飞行训练视为单纯的偶然事件。 在这种情况下，韩国政府想要尽量低调处理所有问题。同时还担心这兴许会给朝核协商带来负面影响，一副战战兢兢的样子。这样下去，韩国只会被看作是毫无存在感的透明国家。在冷酷的国际政治中，往返于对峙战线之间的外交只能成为边缘的周边国家。在解决朝核问题、韩半岛和平，乃至东北亚新秩序的构建上，韩国的作用只有在韩美同盟乃至韩美日互助的基础上，才有可能坚定地站稳脚跟。这也是管控韩日矛盾、避免使之演变为攸关共同生死存亡的安保问题的原因所在。

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