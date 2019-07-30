最强老兵部队的凄凉结局. July. 30, 2019 07:31. . 在由奥利弗•斯通执导的电影《亚历山大》中，有一个走进印地亚土地上的马其顿士兵抗命的场面。他们表示：“不能再进军了。现在好想回家。”仔细一看，他们中不少人都穿着银色的盔甲。在马其顿的骄傲——长枪部队中，他们既是鼻祖又是最强的部队，是亚历山大的父亲菲利浦斯二世培养的士兵。这支部队是马其顿的活历史，因此获得了“银盾部队”的称号。 远征印地亚归来后，亚历山大让包括3000名“银盾”部队在内的1万名士兵退伍返乡。亚历山大给付了足够的旅费，并作为退休金给每人加了1塔兰顿（约合白银26千克）。 但是，“银盾”部队未能返回家乡。在返回途中，亚历山大去世了。亚历山大王国卷入了被称为“迪亚多科伊（接班人）战争”的内战。“银盾”部队虽然是老兵，但受到所有将军的青睐。此后10年中，他们再次辗转于旧战场作战。令人惊讶的是，这支老年部队在战斗中从未失败过。 公元前316年，安提戈诺斯与欧梅内斯争夺小亚细亚的霸权。老兵们在他们最后的战斗中，与安提戈诺斯的重装步兵队正面交锋，一举击溃。普鲁塔科斯说：“大部分敌军士兵是在进行白刃战时被斩断。……银盾部队很多都70岁了，没有一人是在60岁以下。”历史上从未有过的老人的胜利以残酷的结论告终。自己的家人被俘后，“银盾”部队落入安提戈诺斯的圈套，背叛了欧梅内斯。安提戈诺斯将“银盾”部队的指挥官活埋在地下，让老兵们散落在阿富汗的险地。然后下达秘密命令将其全部杀死。古往今来，相信政治家承诺的人都是傻瓜。

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