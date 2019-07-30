LPGA依云锦标赛高真荣赢得年度第二场大满贯胜利，即将重返世界第一. July. 30, 2019 07:29. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. 现在正进入“高真荣时代”。 29日，美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛本赛季第四场大满贯赛—依云锦标赛(总奖金410万美元•约48.5亿韩元)最后一轮第四轮比赛在法国依云小镇度假村GC(71杆)结束。 高真荣(24岁)在因恶劣天气晚2个小时开始的当天比赛中，在下雨的恶劣天气下，凭借稳健的竞技状态打出低于标准杆4杆(5个小鸟球和1个柏忌)的成绩，后来居上，夺得了本赛季第二个大满贯赛冠军。包括希望银行奠基人杯、ANA Inspiration(全日空锦标赛，赛季首场大满贯赛)冠军在内，她还登上了LPGA本赛季第一个3胜的高地。 在无论谁夺冠不会让人感到意外的由3名韩国选手组成的“争冠组”(高真荣、金孝周、朴城炫)的激烈对决中，高真荣笑到了最后。 朴城炫在1、2号洞连续吞下柏忌，在11号洞(4杆)吞下双柏忌，失去了追赶的动力，最终只排在并列第6位(最终合计低于标准杆10杆)。当天出发前对高真荣保持4杆优势单独领先位置出发的金孝周，在开球落入沙坑下沿的14号洞(3杆)上，以3杆上果岭3推杆击出了惨不忍睹的3柏忌，遗憾获得了共同亚军(最终低于标准杆13杆)。相反，高真荣在17号洞(4杆)成功推入4米远的小鸟推，事实上已经让比赛胜负失去悬念。 按照该赛事的惯例，颁奖仪式上特技跳伞运动员上演了一出挥舞冠军球员所在国家的国旗，从天而降的壮观场面。高真荣发表感想说：“这个星期我努力不哭，可是当太极旗在陌生的土地从天而降，韩国国歌响起的时候，我实在忍不住。” 凭借当天的胜利，高真荣将重新夺回世界排名第一的宝座，并在LPGA三个主要部门—赛季奖金(198.3822万美元•约23.5亿韩元)和年度最佳球员(189分)、赛季平均最低杆数(69.10杆)全部占据头名位置。此前韩国选手还没有同时包揽过这三个部门的冠军。 另外，继获得新人王的去年果岭命中率排名第一(77.0%)之后，今年也稳居榜首位置(78.9%)的高真荣也很有希望赢得授予一个赛季内5场大满贯赛事综合成绩最好球员的“安妮卡大满贯赛奖”。 高真荣将参加从8月1日开始举行的本赛季最后一场也是第五个大满贯赛事的英国女子公开赛，继2015年的朴仁妃之后，时隔4年挑战一个赛季赢得三场大满贯赛胜利。 韩国选手在本赛季已经进行的21场比赛上共获得了10个冠军。

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