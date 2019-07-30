SK Innovation劳资谈判时隔3周达成共识. July. 30, 2019 07:30. by 徐東一 dong@donga.com. SK Innovation劳资双方29日在首尔钟路区SK大厦举行了“2019年度团体协定更新签字仪式”。劳资双方在2日就团体协定更新问题进行交涉3周后，达成了临时协议案，在25日的工会投票中，77.6%的参与工会成员赞成，最终达成了该协议。SK Innovation方面表示：“今年6月，劳资双方决定在短期内以建设性的方式进行之前长期消耗展开的交涉，并就‘团协框架革新’达成协议，并根据这种方式进行了此次交涉。”劳资双方就扩大对罕见疑难病症的治疗及难孕相关医疗费的支援、扩大住宅资金贷款、建立利用成员们捐赠的1%的基本工资建立的幸福分享基金的“合作企业共同劳动福利基金”等达成了协议。

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