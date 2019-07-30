朝鲜木船和船员在调查一天后被遣返. July. 30, 2019 07:30. by 趙東住 djc@donga.com. 27日晚在东海越过“北方限制线”来到韩国一侧后被韩国军方拖走的朝鲜木船和船上3人，在29日下午3时31分左右全部被遣返朝鲜。他们在越过“北方限制线”40多个小时、接受韩国有关部门调查后仅过一天，就被遣送回了朝鲜。 韩国海警方面表示，通过“北方限制线”把朝鲜木船和居民移交给了朝鲜。朝鲜船只从“北方限制线”以北海上下来，拖走了木船。韩国军方表示，联合情报调查结果显示，船上3人均为普通老百姓，也没有涉及官方的可疑点。 军方相关人士表示：“据我们掌握的情况，木船为进行捕捞作业于27日凌晨从江原道通川港出发，作业后因天气原因返回，但因航路错误而越过了‘北方限制线’。”另据军方透露，朝鲜居民陈述说，在木船的桅杆上系上白色毛巾并不是表示有意归顺，而是为了预防与大型舰艇相撞而采取的例行措施。军方称，一名居民（船长）陈述说，他穿的军装是其妻子用在集市上购买的斑纹面料制作的。当天的遣返，是在被朝鲜扣留的俄罗斯渔船上的两名韩国船员平安回国一天后进行的。 此外，据军方联合参谋本部向国会国防委员会报告的资料，朝鲜渔船侵犯“北方限制线”的事件从2015年的6起到今年1月至7月的386起，4年内暴增64倍以上。联合参谋本部表示，通常随着海流北上的东海乌贼渔汛，由于水温过低而没有北上，而是停留在“北方限制线”附近海域，导致了上述结果。

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