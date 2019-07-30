庆典取消后免费演出的英国流行歌手阿内-玛丽. July. 30, 2019 07:30. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 英国著名女歌手兼词曲作者阿内•玛丽(Anne-Marie•28岁•照片)原定出演的音乐节舞台被取消后，免费举行了“即兴演唱会”。与26日访韩决定参加比赛却整场坐在替补席从而引起争议的足球选手克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(34岁，以下简称C罗)相比，网民的称赞声不绝于耳。 阿内-玛丽原本计划参加28日在仁川Paradise City露天剧场举行的“假日乐园庆典”。 但活动主办方“FakeVirgin”公告称：“由于下雨，丹尼尔•西泽和阿内-玛丽的演出应音乐人的要求被取消。”阿内-玛丽立即在社交媒体上留言说，“不是我取消了本次演出。主办方要求我们签署‘如果想要登上舞台，发生死亡事故需自己负责’的备忘录”，并表示当晚11点半将在该酒店的地下“公共休息室”举行免费演出。 阿内-玛丽为因音乐节取消而转身离去的粉丝们，通过SNS实时免费转播了演出。当天聚集的600多名粉丝说着“对不起”，为流着眼泪的她“呐喊助威”或放飞纸飞机。据悉，酒店方面接受了阿内-玛丽方面“一定要演出”的要求，并免费提供场地。 在阿内-玛丽反驳FakeVirgin的公告之前，原定27日参加该庆典的美国创作歌手许(H.E.R.)的演出也被取消了，因此外界对主办方不成熟的活动组织的批评声很高。某演出企划公司相关人士指出：“向艺术家追究事故发生的责任是非常罕见的事情。” 即兴演唱会的消息传开后，网民们对阿内-玛丽方面的“飞快的随机应变”大加赞赏。值得一提的是，很多文章都把她与因“骗吃骗喝”争议而被冠以“纳尔强多”(罗纳尔多+强盗的组合词)称号的C罗相提并论。体育解说员徐炯旭(音)在SNS上写道“C罗的反义词是阿内-玛丽”。

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