英国王妃梅根-马克尔担任时尚杂志《Vogue》特别编辑. July. 30, 2019 07:30. by 孫宅均 sohn@donga.com. 据美联社28日(当地时间)报道，英国王室哈里王子的夫人梅根•马克尔王妃(38岁•照片)作为时尚杂志《Vogue》英国版9月刊的特别编辑参与杂志的制作工作。将于下月2日发行的《VOGUE》英国版9月刊的主题是“变革的力量(Forces for Change)”。 据英国王室相关人士透露，《VOGUE》9月刊将刊登以“无所畏惧打破壁垒，齐心协力实现变革的人物”为主题的特辑报道，同时还将刊登梅根王妃和美国前总统夫人米歇尔•奥巴马(55岁)的对话。 特辑报道讲述了今年3月新西兰克赖斯特彻奇枪击事件发生后迅速提出枪支限制法案以果断性而备受瞩目的新西兰总理贾辛达•阿登(39岁)、运营为年轻女性做苦恼咨询的慈善团体“Gurls Talk”的英国时装模特Adwoa Aboah(27岁)、瑞典的学生环境运动家格瑞塔•图尔恩伯格(16岁)等15名女性的故事。 梅根王妃说，“她们的故事给现在的世界带来了有价值的变化，希望这些故事能给读者带来灵感。”以干练的时尚风格广为人知的梅根王妃从2014年开始在个人主页上公开了有关时尚、美容、女性的文章和照片，但在宣布与哈里王子订婚7个月前的2017年4月关闭了该网站。

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