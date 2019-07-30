日本学者：“韩国是迁不走的邻居……安倍应改变敌对态度”. July. 30, 2019 07:31. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. “这是将韩国视为敌人的措施。应该立即撤回。” 东京大学名誉教授和田春树（81岁）28日接受《东亚日报》记者采访时表示，日本政府加强出口管制的措施“可能会对韩国半导体产业造成致命打击”。和田教授等75名日本学者、律师、市民团体活动家25日开设网站，发表了题为《韩国是敌人吗？》的声明。他们将以认同宗旨的人为对象，截止到下月15日接受签名。这是韩国大法院就强制征用判决赔偿后、日本政府强烈反驳时所没有的举动。 主导这一行动的和田教授表示：“去年判处征用工人（强制征用受害者）赔偿之后，日本知识分子进行了活跃的讨论。但对于对策，没能达成一致意见，最终没能发表声明”，“但是对于此次强化出口限制一事，大家一致认为应该‘撤回’。” 韩国政府提议“在外交场合磋商韩日矛盾”，但日方没有回应。对此，和田教授分析认为：“安倍晋三首相从今年的施政演说开始到二十国集团（G20）峰会为止，一直完全无视韩国。好像是在说‘没有心思与韩国说话’。”他强调：“韩国是以自由和民主为基调、与日本互相不可分离的邻国。安倍首相应该改变把韩国视为敌人的姿态，出面参加外交对话。” 与此同时，他还谈到了“奥运精神”，引起了关注。和田教授说：“韩国与朝鲜、朝鲜和美国以平昌冬奥会为契机，朝着对话方向前进。奥林匹克精神强调‘和平’。”他批评称：“明年将举行东京奥运会，主办国首脑安倍首相正在敌视最近的邻国。这与奥林匹克精神相矛盾。” 日本政府就强制征用的赔偿判决向韩国施压，要求成立仲裁委员会。和田教授就此表示，“韩国在2011年就慰安妇问题要求举行出国仲裁委员会时，日本方面并没有回应”，指出了日本在这一问题上的双重态度。 和田教授还表示：“有关征用的诉讼是民事诉讼，被告是日本企业。应由被告企业来判断如何应对判决，但在日本政府干预后，事态变得复杂，演变扩大成国家对国家之间的矛盾。” 据说，和田教授等日本知识分子从本月初开始就准备了声明工作。本打算在参议院选举前公布，但因具体工作推迟，25日被登载到网上。截至28日晚10时，已有1627人签名。 和田教授说：“我们收到了许多声明，但这次参与人数增加的速度很快。日本全国都参与其中，这也是一大特点。”

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