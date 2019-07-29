尤文图斯队“谎话连篇”，只顾圈钱伤透韩国球迷的心. July. 29, 2019 08:03. by 李沅柱, 鄭允喆 takeoff@donga.com,trigger@donga.com. 26日，在首尔世界杯体育场举行的与K联赛全明星联队的友谊赛中，没有让克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(34岁•尤文图斯，以下简称C罗)出场1秒钟的意甲尤文图斯队面对来自韩国方面的强烈的谴责舆论，终于开始准备对策。 据国内外足球界人士透露，尤文图斯队对这一事件非常重视，近期将召开由重要董事参加的对策会议。据悉，尤文图斯俱乐部向主办该赛事的“The Festa”方面表示“尽可能在8月初派人前往韩国”，并将于近日向韩国媒体等介绍相关情况。 不过，随着尤文图斯在本次友谊赛之前不断撒谎、改口的事实被曝光，人们普遍认为，要想挽回变得冰冷的球迷的心将会非常困难。 据悉，尤文图斯队为了填补出现漏洞的日程，紧急安排了韩国赛。按照原计划，24日在南京(中国)的比赛后尤文图斯队会在北京举行一系列活动比赛。但是在推进活动的过程中，由于无法得到北京方面的协助，该计划最终告吹，因此将目光紧急转向了韩国。尤文图斯队向企划公司The Festa和韩国职业足球联盟提出在韩国进行友谊赛的要求是在3个月前的5月中旬。要求将原定为3天2夜的活动改为“12小时滞留”的也是尤文图斯俱乐部。理由是应该给球员们休假。The Festa方面称：“虽然我们已经向他们表示这是无法消化的日程，进行了诚恳劝解，但尤文图斯方面称这是‘经历过几次的日程’，没有听劝。”据悉，在不到半天的时间里，尤文图斯所得到的出场费高达40亿韩元左右。 尤文图斯之所以对“短暂的日程”充满信心，是因为他们预计当初计划乘坐的专机会在上午抵达仁川机场。但尤文图斯在比赛日一周前突然单方面通知韩国会在“下午到达”。结果导致比赛当天日程接连被推后，直到比赛开球为止，推迟了近1个小时。除了天灾等不可抗力事件外，国际比赛推迟一小时在全世界范围内都找不到先例。 虽然尤文图斯方面解释说“因为当地机场的原因，飞机比预定时间晚了”，但事实并非如此。尤文图斯出发的26日上午，南京禄口国际机场天气非常平静，只有些许微风，能见度也足够，达到10公里以上。在相似的时间，从该机场出发的飞机中几乎没有比预定时间晚起飞的飞机。记者在采访中了解到，一些航班反而提前5分钟起飞。这意味着，推迟起飞很可能不是机场原因，而是尤文图斯方面的自身原因。 对此，尤文图斯队主教练马里奥•萨里的解释是“肌肉有问题，C罗无法上场”，但随着C罗回到意大利后，立刻以“回家真好(Nice to back home)”为题将自己在跑步机上奔跑的样子上传到了Instagram上，萨里主教练的谎言也不攻自破。 萨里主教练在赛后的新闻发布会上表示“如果你想看到C罗在球场上奔跑的样子，那就来意大利吧。不过得自己买飞机票”，事后在意大利媒体上传开，引起了国内球迷的愤怒。 对于毫无诚意的尤文图斯队，韩国球迷的愤怒情绪正在无法控制地蔓延。共有6.3万多名观众购买了当天比赛的门票，门票最高价更是高达40万韩元，他们当中的部分人表示“应该进行损害赔偿请求集体诉讼”，并开始有组织地行动。网上有人建议，针对日本经济报复的抵制活动应扩大到意大利和尤文图斯方面。

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