韩日开始修复外交关系，应先封存矛盾再寻找解决方法. July. 29, 2019 08:03. . 韩国外交部长官康京和26日与日本外务相河野太郎通电话后，韩日关系似乎出现了缓和的迹象。据悉，两人在电话中对“通过各级外交渠道进行对话和沟通”达成了共识，并决定通过多边会议等机会交换意见。由此，以本周在泰国曼谷举行的东盟地区论坛为契机，韩日、韩美日外长会谈有望得以举行。 在韩日矛盾走向死胡同的氛围下，韩日外长的通话值得关注。虽然双方立场分歧依旧，但前一天韩国国务总理李洛渊敦促日本“通过外交协商寻找解决方案”，日本对此做出了回应，这是一个很好的信号。特别是，此次通话的实现，与主导强硬政策的安倍晋三首相的意愿无关，因此有观测认为，安倍政府至少会出面“缓一口气儿”。 这其中很有可能是韩日之间的某种“幕后外交”在起作用，美国安静的作用也起了一定作用。美国国务院高级官员26日强烈暗示在东盟地区论坛上韩美日三国外长将举行会晤，并表示：“正在寻求鼓励韩日双方受益的方案。”韩日矛盾对美国经济的负面影响，甚至对韩美日三角合作遭到破坏，对此的可能性深感敏感的美国政府，十分令人期待会有介入和仲裁的努力浮出水面。 当然，这种氛围并不意味着外交基调的变化。日本政府将于近期举行内阁会议，决定把韩国排除在白色名单（出口程序简化对象国）之外。在东盟地区论坛的会面也可能是为了积累日本没有拒绝对话的名分。但是，日本主要报纸敦促通过对话解决问题，而且知识分子集团内部也开始了撤回出口限制的运动，因此，安倍政府可能也感到了强行推进强硬一边倒政策的压力。 日本的出口限制措施实施快一个月了。一直以来，两国都是非对话的指责、非理性的感情占据着主导。也有不少依靠国民情绪的政治煽动。但是，在这种情况下，敦促通过对话外交解决的合理的、理性的呼声也越来越高。两国政府应该充分利用刚要举行的外交杠杆。首先要封存矛盾。至少应该克制追加措施或口角，认真寻找根本性的解决方法。

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