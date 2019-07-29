C罗两次愚弄韩国球迷. July. 29, 2019 08:03. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 26日，在意甲豪门尤文图斯队与K联赛全明星队友谊赛的举行地首尔世界杯体育场的共同采访区(混合区)。比赛结束后，当天未上场1秒钟的尤文图斯队明星球员克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(34岁•尤文图斯，以下简称C罗)面对记者询问“发生了什么事”时，瞪大眼睛一副吃人的表情，转身就离开了现场。为何他的脸上会出现如此烦人、心情很坏的表情？ 当天，6.3万多名韩国球迷冒雨来到了比赛现场。虽然门票最高价高达40万韩元，但当天的比赛门票在发售两个半小时之后就全部售罄，因此备受关注。因为这是能够在现场亲眼看到世界级足球明星C罗的难得的机会。推动本场比赛的The Festa与尤文图斯方面签约，将“C罗必须出战45分钟以上”列入合同条款，原因也在于球迷对C罗的关注。 但是C罗当天的表现却令人失望。别说C罗没有出现在球场上，在参加足球比赛时，他连参加足球比赛时不允许戴的耳环都没有摘下，就坐在替补席上。也就是说，他从一开始就没有上场的想法。而C罗却在赛前举行的粉丝见面会上表示，“可能会影响比赛，我不会参加活动。”对于C罗的行为，尤文图斯的反应很可观。据The Festa公司相关人士透露，得知C罗在下半场10分钟过后才有可能上场后，向对方提出了抗议，但尤文图斯方面的反应却是‘主教练和球员本人虽然清楚出场条款，但球员自己说我不会上场，我们也无能为力’。给C罗提供的周薪超过7亿韩元的名门球队辩解说：“因为球员说不上场，所以没有让他上场。” 从踏上韩国土地到离开的瞬间，尤文图斯一直以各种借口欺骗韩国球迷。当天入境、当天出国等令人费解的日程，加上紧凑的粉丝见面会日程等都是应尤文图斯的邀请而安排的。但尤文图斯队入境后因交通堵塞推迟了行程，却反而说“我们来了，韩国警察连护卫都没有吗？”。 当天从大邱赶来的金孝顺(51岁，音译)说：“听说C罗会参加粉丝见面会，就坐了凌晨的车，感觉像是被骗了。没看比赛就直接回去了。”当天，网上出现了为观看C罗而购买门票的各种故事。为了与病魔抗争多年的弟弟能见到偶像，故意花大价钱把生病的弟弟从地方带到首尔的故事；还为了梦想成为足球选手的女儿虽然经济状况不佳仍买了门票的故事......他们小小的希望当天完全被粉碎了。 回到意大利后，C罗立刻在Instagram上传了一张自己在跑步机上跑步的照片，上面写着“回家真好”。C罗两次愚弄了韩国球迷。

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