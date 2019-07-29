上半年进口日本汽车近3万辆，但韩国汽车的对日出口量只有32辆. July. 29, 2019 08:03. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 今年上半年(1~6月)进口的日本汽车接近3万辆，但韩国汽车出口日本却只有32辆。28日，据韩国汽车产业协会和韩国进口汽车协会等透露，上半年日本汽车进口额为6.2324亿美元(约7354亿韩元)，与去年同期(5826亿韩元)相比增加了26%，创下上半年历史最高纪录。以数量为准，进口辆数为29453辆，比去年同期增加5328辆(22%)，刷新了历史最高纪录。业内人士分析，以燃料效率为导向的环保车受到消费者青睐，日系车销量上升。 虽然日本汽车进口增加，但德国、意大利、英国汽车等进口规模减少，上半年汽车进口总额为51.1155亿美元(约6.03万亿韩元)，与去年同期(63.3111亿美元)相比减少了19.3%。日本汽车在韩国市场的占有率从去年的年均17.4%上升到了今年上半年的21.5%。从品牌来看，雷克萨斯从5.1%上升到7.7%，本田从3.1%上升到5.2%。 但是韩国品牌今年上半年对日本的出口量只有区区32辆。汽车业界相关人士表示：“日本汽车市场非常看好本国品牌，因此进口品牌很难开拓日本国内市场。”

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