这次是特朗普施加贸易压力，“将把韩、中排除在发展中国家优惠外”. July. 29, 2019 08:03. by 世宗=崔慧玲记者、常驻纽约记者 朴勇 herstory@donga.com,특파원parky@donga.com. 美国总统特朗普声称，比较发达的国家不应在世界贸易组织中享受发展中国家地位带来的实惠，并举了韩国为例。人们担心，如果韩国在世贸组织中失去发展中国家地位，在农产品领域将遭受最大的打击。 特朗普26日（当地时间）在自己的推特账号上发文说：“世界上最富有的国家为了避开世贸组织规则和得到特惠，声称自己是发展中国家，导致世贸组织正在完蛋。” 他当天在指示美国贸易代表部改革世贸组织中发展中国家地位规定的文件中称：“如果美国贸易代表部在90天里认为没有出现实现这种变化的根本性进展，那么对于不合适地宣布为发展中国家的世贸组织成员国，美国贸易代表部将不会给予发展中国家待遇。”在文件中，特朗普指出中国是“最为极端的例子”，并声称：“墨西哥、韩国、土耳其等二十国集团（G20）成员国兼经合组织成员国的国家也声称拥有这一地位。” 如果在目前的世贸组织体制下被认定为发展中国家，可以在关税或补贴等方面获得优惠，以保护本国产业。韩国在1996年加入经合组织时差点被归类为发达国家，但是为了防止对农业领域产生的影响，维持着发展中国家的地位。如果韩国被排除在发展中国家之外，那么大米、辣椒、大蒜等目前适用高进口关税率的核心农产品关税率将大幅下降。 农林畜产食品部表示：“目前世贸组织农业部门的谈判处于中断状态，很难就发展中国家地位的变更进行新的讨论，”“将密切关注情况，妥善应对。”

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