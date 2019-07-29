韩日面临“命运的一周”. July. 29, 2019 08:03. by 韓相準, 申나리 alwaysj@donga.com,journari@donga.com. 迎来日本出台出口限制措施一个月的本周，预计将成为决定韩日矛盾是否扩散的分水岭。下个月2日在泰国曼谷开幕的东盟地区论坛上，不仅韩日，就连美国外交负责人也将齐聚一堂。越来越多的人分析认为，期间可能会出现通过外交努力可以找到解决方法的突破口。 青瓦台相关人士28日表示：“这个月的中后期，政府内部强调‘外交解决方案’重要性的声音正在扩大，”“此前日本对我国政府的对话提议一直保持默不作答，现在感觉得到其态度也在发生变化。”文在寅总统24日在与市、道知事共进午餐时，就此次争端表示，“应该通过外交途径解决”，国务总理李洛渊25日也向日本提议“通过外交磋商寻找解决方案”，与其说这是单纯的期待，更应该说是反映了一种势头。 据悉，事实上，在韩国外交部长官康京和和日本外相河野太郎26日通电话后，在东盟地区论坛期间举行韩日外长会谈和局长级会谈的可能性明显比以前高。此外，韩美日三国外长在论坛期间举行会晤也日益明朗化。美国国务卿迈克·蓬佩奥也将出席这一论坛。 美国国务院高层官员26日（当地时间）通过电话发布会表示：“每当美国、韩国、日本在同一地点时，就会产生想聚在一起的愿望。”该官员还表示：“我们担心（韩日）两国之间的紧张局势，正在寻找鼓励（incentivize）两国以建设性、双方受益的方式处理这些问题的方案。”这可以解释为，美国即使不出面仲裁，也依然存在积极介入的意向。 如果韩日及韩美日外长会谈在东盟地区论坛期间举行，这将是日本采取经济报复措施之后韩日外长的首次会晤。一名外交消息灵通人士表示：“上周在韩半岛周边出现的朝、中、俄连环挑衅，再次确认了韩美日三角安保合作的重要性。” 但是，与这种动向不同，日本经济报复进程将继续前行，这仍然是一大变数。日本政府很有可能在东盟地区论坛召开的8月2日召开内阁会议（国务会议），决定把韩国踢出“白色清单”。韩国政府一名有关人士表示：“日本的战略可能会继续改变，因此不会一味地保持乐观。正在根据情况制定应对预案。”

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