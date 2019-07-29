一艘朝鲜木船悬挂白布越过东海“北方限制线”来到韩国. July. 29, 2019 08:03. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜军队用于调配粮食的一艘木船在半夜三更越过东海“北方限制线”来到韩国一侧。船上乘有3名朝鲜居民。韩国军方正在了解他们的身份，对他们的南下意图进行调查。 据军方联合参谋本部28日透露，军队在27日晚11点21分察觉了越过“北方限制线”的木船，立即向现场派遣了海军舰艇，在结束现场调查后，于28日凌晨押送前往东海第一舰队司令部。 在韩国军方询问是否投意归顺时，船上人员回答称“航线错误”或“没事”，表明没有归顺的意思。但是从木船桅杆末端悬挂着表示归顺意向的白色布，以及船员不是因为发生异常而漂流越界、而是使用发动机航行等来看，不排除归顺的可能性。联合参谋本部相关人士表示：“其中一人虽然身穿军装，但是否是军人还需要进一步调查，”“就算是朝鲜军方的副业船，也不是只有军人才能乘坐。”

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