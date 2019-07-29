连续10年前往日本开展韩日交流教育志愿活动的韩国教育团体. July. 29, 2019 08:03. by 京都•大阪=姜东雄记者 leper@donga.com. “造出用初声(声母)‘ㄱ’‘ㄴ’组成的单词最多的队伍获胜！” 23日上午，在日本京都的韩裔学校京都国际学校内，12名小学生分成两组，每组6人，开始了韩国语初声游戏。旅日同胞、日本在校生都为了想出更多的韩语单词而努力思考。从“贫穷”等平凡的单词到“苦恼”等困难的单词都出现了。当天，学生们从指导教师那里听到了“구닌(군인军人)”为什么是错的单词的解释。教师都是来自韩国的大学生。 日本限制对韩出口后，韩日矛盾不断加深，10年来一直开展日本教育志愿活动的团体的活动十分引人注目。韩国的教育捐赠团体“国人(国家人才、国际人才)”自2009年以来每年向日本国内的韩国学校派遣约60名大学生。今年该活动迎来10周年，从19日到下月3日，80名韩国大学生将前往日本大阪的建国学校•金刚学校、京都的京都国际学校等，教授韩国语和韩国文化。 采访团来到的授课现场，尽管最近韩日矛盾不断，但气氛依然明朗热情。担任教师的高丽大学历史教育系1年级学生申宥娜(19岁•女，音译)说：“24日在日本大阪金刚学校讲解了三国时代的七支刀，并介绍了百济和日本的亲密历史。一位日本学生用纸张制作了七支刀的样子，他还用日语写了‘韩国和日本是朋友’这句话，并在旁边画了太极旗和日本国旗。”各学校还开展了“制作炒年糕”“用彩色纸折韩服”“用韩语讨论”“学习跆拳道”等各种活动。 日本的韩国学校通常都翘首以待韩国大学生的访问。因为这是在校生与韩国大学生用韩国语交流、学习韩国文化的机会。日本国内的韩国学校在校学生中，有一半左右是纯日本国籍的学生。 来到日本韩国学校学习的韩国大学生们纷纷表示：“我们很好地完成了教育志愿活动。”大学生姜河妍(18岁•首尔大学自由专业学科)表示：“韩日关系急剧恶化，说实话坐上飞机的那一刻一度很担心。但我们迈出的一小步聚在一起，或许庞大的政治矛盾就会得到解决。”国人教育团体代表李胜焕(音)解释说：“最近因为韩日矛盾，讨论了暂时中断活动的方案，但大家一致认为，越是这种时候越应该致力于纯粹的民间交流。”

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