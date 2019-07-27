金正恩威胁要发射瞄准“南朝鲜当局”的导弹……看朝鲜眼色的苦涩结果. July. 27, 2019 07:24. . 据朝鲜中央通讯社昨天报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩25日就发射弹道导弹一事表示：“这是（向韩国）发出严重警告的武力示威的一环。”在该报道中，仅“警告”一词就出现了三次。朝鲜5月份曾说发射导弹是“火力训练计划”，但这次却说这是“武力示威”，这是对韩国的明显威胁。特别是金正恩说，“南朝鲜（韩国）当局者当面上演‘和平的握手’，摆弄联合宣言等文件，一转身就做怪事”，这无异于正面指责会谈当事人文在寅总统。 朝鲜明确表示，导弹挑衅是在抗议预定于下个月进行的韩美联合军演“同盟19-2”和韩国引进尖端隐形飞机，这是荒唐的无理取闹。大规模韩美联合军演去年已经中断。从今年开始，以大幅缩小的形式进行的联合训练是以模拟训练为中心的指挥所训练（CPX），这种情况下谈论中止演习，是在故意找别扭。引进隐形飞机是主权国家为加强国防应该采取的措施。朝鲜的挑衅是典型“悬崖战术”，目的是在无核化工作磋商前夕，在不惹恼美国的情况下动摇韩国，以便提高对美国的施压力度。 文在寅总统去年接受福克斯电视台采访时说，“中断的军事演习可以根据朝鲜的行动随时重启”。但联合演习不是某一天可以突然重启的。制定作战计划、调动兵力、开展军需物资等，需要几个月的周密准备工作。即使有性能再好的武器，如果运用这些武器的军队能力和组织能力得不到持续训练的支撑，也有可能成为无用之物。也有人指出，政府不可能不知道这种情况，只因过于在意朝鲜，继中断大规模联合军演之后，又表示要修改此次军演名称，这给金正恩直接胁迫的行为提供了借口。 由于朝鲜的导弹挑衅，核武器和导弹威胁进入了新的局面。新型短程导弹“伊斯坎德尔”的低空飞行高度在50公里以下，探测和拦截难度很大。尤其是，军方在探测、追踪和弹着点的预测上都失败了，在两天内对两枚导弹的飞行距离进行了三次修改。如果这样，韩美拥有的萨德系统和爱国者-3型导弹的拦截也将变得困难。该导弹一旦实战部署，除济州外，韩国全境都将进入射程范围。为应对现有导弹防御体系失效的情况，军方还急需制定对策。

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