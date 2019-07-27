“美国卡车司机”吉在先生今天依旧在跑车. July. 27, 2019 07:24. by 朴湧 parky@donga.com. “美国卡车司机”黄吉在(50岁)24日下午(当地时间)正驾驶着40吨的大型卡车从美国密歇根州驶向俄亥俄州克利夫兰市。他的“美国梦American Dream”似乎是一部继续历练和应战的影片，而不是静止的快照。 在首尔某大学攻读戏剧电影专业的他，2007年以38岁的年龄决定移民美国。从一开始就是考验。2008年全球金融危机爆发后，曾聘用他的美国公司倒闭。在异国他乡，而且是带着儿子、女儿和妻子，失业。幸运的是，他在同胞传媒公司找到了工作，经受住了金融危机的风浪。 2013年在纽约挑战了出租车司机。刚开始的时候，收入还不错。危机又来了。乘用车共享公司优步迅速成长，之后他的收入一落千丈。每周带回家的钱减少至700多美元。在物价昂贵的纽约，每月支付1500美元的房租，4口之家的生活非常拮据。他说：“客人选择方便、车辆干净的优步，我们没有坚持的本事。” 他的朋友也在首尔开个人出租车。他说：“朋友也说累。他说，他也知道出租车司机想过得好，但并不能阻止技术进步。他说乘客不喜欢出租车，因为很累。” 去年年初，他辞去了纽约出租车的工作。借此机会，他想挑战一下横穿美国大陆的“卡车司机Trucker”。正好他遇到了一家免费提供超过4000美元(约472万韩元)的卡车司机培训的公司。因为美国的失业率是半个世纪以来最低的，很难找到卡车司机。 他与前辈卡车司机一组，在3个月的时间里跑了4万英里(约6.4374万公里)，拿到了卡车驾照，学习了驾驶实务。最近，他每天在卡车上睡觉，每天跑400至500英里。出门4周以上，回到家后休息4天左右再跑。虽然与家人、朋友分开生活很困难，但是收入增加了近一倍。 我知道，“美国卡车司机”的生活也将面临危机。同行司机抱怨，因中美贸易战货物订货量不如去年。优步进军卡车服务市场，有人说，无人驾驶的卡车之后也会上路。吉在说：“我们只是率先经历了每个人都要经历的岗位变化。当高中生的儿子和女儿就业时，市场将会更快地发生变化。” 他说：“在美国最辛苦的人应该和我一样，是每月收入4万至5万美元的‘工作平民’。”低收入阶层由国家支援生活费和医疗费等，但既不是富人也不是穷人的模棱两可的中产阶层则需要自己赚钱来承担。唐纳德•特朗普总统的核心支持层也是对偏重低收入层政策感到愤怒的“被遗忘的中产阶层”。 他低下头说：“但那样也不行。我们不是总有一天也会沦落为贫困阶层吗？” 吉在从未放弃过有一天“入封”做电影导演的梦想。他计划拍摄一部描写美国卡车司机人生的电影。 “我认为在网络时代不存在‘美国梦’的地理局限。K-POP组合BTS最初也是通过网络和社会性媒体在美国出名的。最近数码设备变好了，不用花大钱就能拍电影了。” 吉在的“公路电影”今后也不会停止。引导和推动“工作的平民”在未来继续前行，是国家、社会和政治的责任。

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