日本是如何在稀土争端中获胜的？. July. 27, 2019 07:21. . 2005年，因反对日本首相小泉纯一郎参拜靖国神社，中国掀起了抵制日货的运动。日本也爆发了反华示威，中国驻日本大使馆等多家机构接连发生投掷火焰瓶或送达枪支的事件。 2010年9月7日发生了日本海警在尖阁列岛（中国称钓鱼岛）拘捕中国人船长的事件，中国的稀土出口以无法知晓的原因被延迟。日本认为这是中国对日本逮捕中国船长的报复，向世界贸易组织抗议称此举违反了世贸组织相关协定，中国政府回应说，这是为保护环境，并不是违反行为。今年7月，对于出口韩国的半导体材料的限制，日本政府表示，这是为了保障安全，所以不违反世贸组织协定。两件事颇有相似之处。 2010年是中国从G3（第三大经济国）跃升为G2（第二大经济国）的一年。2018年日本经济实现了完全就业。在大胆的挑衅背后，对本国经济充满自信也是相似之处。稀土类矿物是日本经济支柱高科技汽车生产不可或缺的材料。这与2019年日本的出口限制规定将韩国经济基础的半导体产业作为目标属于同一情况。 2010年稀土出口限制，在日本可能遭受的损失程度上与2005年抵制日货运动，处于不同的级别。但与2005年不同，日本人冷静到近乎可怕地为未来而行动。虽然以右翼为中心全国各地都展开了反华示威，但并没有发生暴力事件。也没有丝毫中国大使馆受到威胁的报道。因为外部的敌人变强了，威胁也更大，所以紧张感也变大了。 从短期来看，日本在确保稀土供应方面做出了最大努力。2010年11月，双日商社与日本政府机构JOGMEC共同出资2.5亿美元，入股澳大利亚稀土生产企业莱纳斯（Lynas）。JOGMEC的出资是经济产业省公布的“稀土综合对策”预算1000亿日元的一部分。发生稀土纠纷是在9月，经济产业省发表对策是在10月，而对莱纳斯的出资是在11月完成的。 2012年4月，日本大企业日立开发出了不使用稀土的产业用马达。根据2015年经济产业省的报告书，减少稀土使用量的技术开发在包括中小企业在内的多数企业中都取得了商业性进展。技术开发之所以能够如此迅速，是因为从2007年开始已经在相关领域进行了投资。其中之一就是文部科学省于2007年着手的“元素战略项目”。该项目有20多所大学和企业参加，其中对替代材料的研究取得了相当大的成果，2010年以来其研究成果在稀土替代材料的开发中得到了应用。2012年3月，美国和欧盟一起向世贸组织起诉中国限制稀土出口，并在2014年8月得到了中国限制稀土出口违反世贸组织协定的判决。 稀土纠纷最终以日本的胜利告终。对中国稀土的依存度从2009年的86%下降到2015年的55%。相反，中国的稀土行业在2014年出现了赤字。这是因为稀土价格暴跌。在世贸组织败诉的中国政府于2015年1月全面废除了稀土出口限制。 日本企业没有忘记2010年的冲击，至今也没有停止旨在减少稀土需求的技术开发。2018年2月，丰田汽车成功开发出了将稀土使用量减半的磁铁。而且政府的支援政策与政权更迭无关，是一如既往地推进。元素战略项目始于自民党政权，稀土综合对策则是由民主党政权建立。对始于民主党政权的稀土相关技术开发项目的事后评价报告，是2015年自民党执政时期制定的，大体上给予了肯定的评价。 而在韩国，每当总统换人，主要政府政策都会重新出发。对前政府的政策，从来没有公正客观的事后评价报告。2019年，韩国也有很多人要求投资培育基础材料产业。2022年新总统就任后，会有多少人还记得2019年的骚动呢？

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