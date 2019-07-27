金正恩告诉文在寅总统：“不要无视来自平壤的警告”. July. 27, 2019 07:21. by 黄仁瓒记者、常驻华盛顿记者 李正恩 hic@donga.com,lightee@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩25日指导将韩半岛全境纳入射程范围的新型短程弹道导弹的发射，并表示：“南朝鲜（韩国）当局者应及时认识到事态发展的危险性，中断运进最新武器或举行（韩美）军事演习等自寻灭亡的行为。”他还说：“无论多么不高兴，南朝鲜当局者都不能犯下无视今天平壤发出的警告的错误。”这是去年无核化对话开始后金正恩委员长在各种导弹挑衅后首次直接向文在寅总统施压。 朝鲜中央通讯社26日把此次弹道导弹挑衅规定为“为了给南朝鲜军部好战势力发出严重警告的武力示威”，传达了金正恩委员长的发言。朝鲜在5月进行导弹挑衅时，没有使用“武力示威”一词。 金正恩表示：“南朝鲜当局者们在世人面前上演（板门店韩朝美会谈等）‘和平的握手’，摆弄着联合宣言或协议等文件，一转身坐下来就做出运进最新攻击性武器和强行举行联合演习等稀奇古怪的举动，表现出两面性。”他还说：“希望（南朝鲜当局者）尽快恢复去年4月和9月（南北首脑会谈）时的正确姿态。”青瓦台相关人士就金正恩通过朝鲜中央通讯社批评文在寅一事表示：“这是朝鲜中央通讯社的报道，不是谈话文。很难针对不是正式立场的部分表态。” 此外，美国总统特朗普25日（当地时间）在接受福克斯新闻台的采访时就朝鲜发射弹道导弹表示：“只是测试了‘小玩意儿（smaller ones）’。”美国国务卿迈克·蓬佩奥同一天表示：“（在上个月30日的板门店会晤中）金正恩委员长承诺不会进行核试验，并将继续避免发射中程和远程弹道导弹。”这可以解释为，美国可以对不能打击美国本土和关岛的短程弹道导弹挑衅置之不理，继续为举行朝美无核化工作磋商而努力。当天朝鲜中央通讯社介绍的金正恩的发言中也没有给美国的信息。

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