无数选择的瞬间正确判断的标准. July. 27, 2019 07:24. by 金起允记者 pep@donga.com. “人生是B(Birth•诞生)和D(Death•死亡)之间的C(Chice•选择)。” 正如著名哲学家让-保罗•萨特所说，人类在生活中会面临无数的选择。在选择和判断的过程中，人类努力减少错误，产生了哲学、科学和文明的发展。但是，人类仍然是在选择面前摇摆不定的存在。然后重复失误。 这两本书也是人类思考如何才能做出更加明智的判断的产物。作者对我们为什么无法正确认识问题，重复犯同样的错误等问题十分关注。他们都提到了“信息利用方式的变化”这一点。 从事情报工作45年的《CIA心理学》的作者收集并编辑了他曾经利用过的机构的内部文件，并将其记录在书中。他得出的结论大多数错误的原因不是信息不足，而是“分析的失败”。分析往往因“人之偏颇”“证据评估偏颇”“概率估计偏颇”等人类心理、认知问题为固有观念所束缚。 令人感兴趣的是，似乎只能作出冷静判断的CIA要员们最清楚自己做出的判断的脆弱性。仔细观察作者所指出的错误，从日常生活中遇到的琐碎的选择错误到“对朝问题”等国家领导人苦恼的政治、外交见解都可以窥见一斑。从结果上看，这如实地反映了我们很难摆脱偏向性思维。 该书甚至被用作美国公务员、CIA情报员的教育书，可见作者的洞察力。 “现在这个烦恼5年后还会重要吗？”《解决问题大作战》一书的作者试图提供在日常生活中遇到的诸多选择瞬间可以提供帮助的“秘诀”，写书。“弗洛伊德的验算”“推论的梯子”“现象分析树”等他提出的判断方法就有37个。即使是熟悉的知识，只要插入新的框架进行分析，就能成为与众不同的信息。 比如，作者对“我经常迟到”的事实，也超越了“公司离家很远”“车来晚了”等明显理由，而是具体地深入分析。如果“宽泛”地看待我的身体状况、家庭关系、与同事的关系等我的迟到，也许连严重的问题都能愉快地解决的妙策就会浮现出来。 他为了成功判断，还积极劝说学生学习文献调查、完全搜索等追加信息。通过“懂了就有用”的杂学知识和信息分析框，可以帮助读者轻松分析当前所苦恼的问题。如果用学生时代学过的“脑力激荡法(brainstorming)”和“思维导图(mind-map)”具体深究的话，则可以成为出色的工具。 作者是日本人气博主，10年来他靠读书、创意思维，在各种媒体上发表文章。前作《创意大作战》在当地引起爆发性反响，此书也完全可以作为优秀的“指南”。

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