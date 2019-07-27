炎热的地狱欧洲. July. 27, 2019 07:24. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “这样的酷暑还是第一次。我受不了了。” 25日（当地时间）上午，在法国巴黎里昂火车站前，出租车司机加布里埃尔向记者如是说。包括他在内，车站周围的很多市民都汗如雨下，诉说着酷暑带来的各种不便和痛苦。 当天巴黎白天最高气温达到42.6度，是历史最高值。这比1873年开始观测气象以来的历史最高气温40.4度（1947年7月28日）还要高出2.2度。这比以酷暑著称的埃及首都开罗还要高。卢昂（40.7度）、里尔（40.5度）、特鲁阿（41.4度）等其他大城市也是如此。有评论认为，整个法国都成了“蒸笼”。其他欧洲国家的情况也大同小异。当天，德国的林根（42.6度）、比利时的克莱内布罗格尔（40.6度）、荷兰的希尔泽莱恩（40.4度）等，各地气温都超过了40度。 酷热天气的起因是炎热的非洲空气的流入。如果下个月继续出现酷暑，有可能重演2003年因最恶劣的酷暑导致两周内老人等15000多人死亡的事件。目前，欧洲各地已经陆续出现发热病患者。法国内政部说：“本月以来已有50人丧生。应避免户外活动，老年人和儿童要尤其小心。”在奥地利，一名2岁的孩子在父母一时照顾未及，坐在被高温炙烤而过热的汽车里而不幸身亡。 欧洲的空调普及程度低也是造成上述后果的原因之一。本来，欧洲夏天的炎热并不严重，湿度也很低，普通家庭和餐馆等公共场所空调也不多。记者当天走访了巴黎15区内的10家咖啡店，发现只有一家“美国连锁店”星巴克的空调正在运转。在普通的法国咖啡厅里很难找到空调。据美国《纽约时报》报道，欧洲家庭平均空调安装率不到10%。最近一个月还出现了空调价格上涨40%的现象。 由于天气炎热，法国南部戈尔佩什核电站也暂时停止运转。当天，国营电气公司EDF中断了古尔佩什核电站里两座核反应堆的运转。这是因为冷却水过热超过了临界值。德国政府也停止了格隆德核电站的运转。如果酷暑持续下去，南部巴伐利亚州的两座核反应堆也已决定将停止运转。

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