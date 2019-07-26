孙杨为何高喊“尊重中国”. July. 26, 2019 07:40. by 尹承玉记者 touch@donga.com. 在本届光州世界游泳锦标赛上，中国游泳明星孙杨成为“国际孤立者”。400米自由泳历史上首次实现四连冠，200米自由泳也夺得金牌，但遭到了排斥。一些运动员没有登上孙杨站立的领奖台，也拒绝拍摄纪念照。相当多的球员支持他们。 “反孙杨”情绪是以“孙杨凭借违禁药物的力量获得了金牌”的观点为依据的。他在5年前被查出服用兴奋剂时，只是轻描淡写地被禁赛了3个月。但是去年，他用锤子砸碎装有血液的兴奋剂玻璃瓶，妨碍了检查。公平是体育的生命，而最后的堡垒就是反兴奋剂系统。孙杨犯下了动摇根基的“重大罪行”，至今没有受到应有的惩罚。所以选手们参加了实力活动。 可是，孙杨的说法却完全不同。他声称，兴奋剂指控没有根据，大国横行霸道是问题的核心。游泳是美国和欧洲的代表性白人体育项目。亚洲、非洲等一直是边缘国家。孙杨认为自己打破这个序列格局，因此主流势力就会以兴奋剂为借口进行“攻击（牵制）”。实际上，此次侮辱孙杨的选手是澳大利亚和英国等英联邦国家选手。 孙杨的说法似乎在哪里听到过。这与华为的相关中国逻辑相似。美国以中国通信企业华为违反对伊朗制裁措施为根据，从去年底开始对华为发起攻击。后来美国又追加了因为华为担任中国共产党间谍、在“信息安全”上也存在问题的理论。对此，中国方面反驳说，在美国主导的信息技术市场上，中国（华为）在第五代（5G）技术等方面处于领先地位，美国为了对此进行牵制，实施了制裁。 专家们指出，虽然领域不同，但华为和孙杨的相关理论却很相似，这是因为中国的体育只不过是国家宣传工具。中国在军事上、经济上迅速崛起，进入21世纪后，中国开始热衷于软实力，并投入数十亿美元。用实力（军事、经济等）压制对方的外交方式是“硬实力”，而用文化和体育等打动对方的就是“软实力”。“如果你希望得到别人的关爱，那么你就要掌握软实力，如果你想成为别人恐惧的存在，你就去熟悉硬实力。是这样说的。 篮球明星姚明、田径明星刘翔（跨栏）、游泳明星孙杨等世界级选手并非空穴来风。这是与软实力相关的投资的结果。仔细看来，而且集中在了由美国或欧洲国家掌握的项目。 但是，中国通过体育追求的不是吸引世界人心的魅力，而是中国最棒的霸权形象。是想通过选手的成果，将“Made in China”所覆盖的低价形象改变成世界第一的形象。因此，政府以胜利至上主义培养选手们。对违禁药物等也表现出无法接受的态度。试图不停地训练，为国家做出贡献。孙杨这次喊出了“不用尊重我，但应该尊重中国”，就是因为这个原因。 不仅仅是体育。中国为普及汉语和中国文化在世界各地建立孔子学院，在当地遭到批评，认为这是“共产党的宣传工具”，也体现了中国对软实力的认识和局限。 对于这次孙杨的事情，中国游泳协会批评说：“这是不能容忍的。”中国很可能维持目前的政策。这样的话，与意图相反，魅力资产就会减少，处处会有冲突。

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