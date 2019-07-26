水原后卫洪喆：“即使用上‘坏手’也要阻止C罗”. July. 26, 2019 07:40. by 李沅柱 takeoff@donga.com. “我来阻止。”“我来换克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(34岁•尤文图斯•照片，以下简称C罗)的球衣。” 26日晚8时，在首尔世界杯体育场举行的Hana One Q K联赛明星联队vs尤文图斯FC的友谊赛前夕，K联赛的选手们之间出现了氛围很好的紧张感。虽然25日的球迷签名会和正式训练等日程非常繁忙，但球员们还是异口同声地表示：“能够与世界级球星C罗一决高下，作为足球选手应该会收获很好的经验。” 特别是面对C罗的连续进攻，守门员赵贤佑(大邱)等防守队员正跃跃欲试，表示“将尽力阻止世界级球星”。当天，在K联赛明星联队集训场所—首尔新罗酒店与记者们见面的赵贤佑表示：“无论对手是谁，我决心在比赛中以无失分来阻止他们。我会向那些将我选入明星联队的球迷们展现帅气的扑救。”洪喆(水原)参加了在首尔中区乙支路韩亚银行总行举行的球迷签名会，当被问到如何防守C罗的进攻时，他回答说：“为了K联赛选手的自尊心，即使用上‘坏手’也要阻止C罗”，引起了球迷的一片笑声。 作为K联赛明星联队的老大哥，驰骋在最前方的李同国(全北)信誓旦旦地表示，将展开不输给尤文图斯的竞技水平，奉献一场让球迷开心的比赛。他说：“球迷比任何时候都更加关注这场比赛，我们不会进行拖延时间的比赛。我们会做好充分准备，让球迷在赛场上看到他们想要的进球庆祝动作。” 对于K联赛明星联队的球员来说，C罗也是个“明星”。后卫金振亚(仁川)表示：“队里的大哥们让我和尤文图斯门将吉安路易吉•布冯交换球衣，我说我不要。我当然想和C罗交换球衣，但如果这不行，我想和自己盯防的球员交换球衣。”金甫炅(蔚山)也笑着说：“球员们之间也经常谈论将和谁交换球衣的问题。虽然和C罗交换会很好，但竞争会很激烈，所以正在考虑是否应该寻找竞争率较低的选手。”金胜民 实习记者 成均馆大学政治外交系 4年级 朱在镕 实习记者 韩东大学 媒体信息系毕业

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