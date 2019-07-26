三星将向合作企业提供历史最大规模的323亿韩元奖励. July. 26, 2019 07:40. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子25日表示，将向271家半导体合作公司的职员发放323亿韩元规模的上半年(1~6月)生产鼓励金和安全奖励。这是三星自2010年引入合作公司奖励制度以来，以上半年为基准的最大规模。这可以解释为，在日本出口限制、美中贸易纷争等对外不利因素下，仍然要与转包企业保持同步增长的意志。 当天，三星电子向常驻负责半导体事业的Device Solution(DS)部门的各事业场所的1.9万多名员工发放了共323.3亿韩元的奖金。以上半年为基准，这比之前最高的去年(256.6亿韩元)增加了26%。奖励对象中包括生产和质量相关的劳动者、工厂设备维护及维修职员、清洁人员等。 公司相关人士表示：“三星为了实现半导体世界第一的目标，不仅需要尖端技术劳动力，更需要默默贡献自己力量的合作公司员工。三星期待在正式的夏季休假来临之际，鼓舞合作公司职员们的士气，为搞活内需做出贡献。” 实际上，财界(金融界)对合作公司的奖励发放并不活跃。因为，有不少企业曲解说，本公司(外包公司)有意介入转包企业。财界相关人士表示：“无论多么想善意地帮助合作公司，在僵硬的国内劳资文化中都存在局限。如果企业没有分享利益的意志，那么没有理由冒着风险去争取合作公司。” 三星电子正在扩大合作公司“重振雄风计划”。从2010年到今年上半年，所提供的奖励累计达3059亿元。从去年开始，奖励发放对象从第一批合作社扩大到第二批优秀合作社。运营“半导体精密配管技术学院(SfTA)”，还支援合作公司的人才培养。 5月，为半导体合作公司而设的“环境安全专门教育设施(三星电子DS部门合作公司环境安全学院)”正式运营。负责三星电子半导体电气工程的Doowon ENG代表权泰旭(音)表示：“职员们的自豪感正在增强。以愉快的心情守护安全，获得奖金，一箭双雕。” 三星电子去年在共同发展委员会的共同成长指数评价中连续8年被评为最优秀等级。

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