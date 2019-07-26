“保护膜强化的”三星可折叠智能手机Galaxy Fold将于9月面世. July. 26, 2019 07:40. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子将于今年9月正式推出旗下首款可折叠式智能手机“Galaxy Fold”。今年2月公开后，因屏幕缺陷等引发品质争议，将原计划在美国上市的日期(4月)推迟了约5个月。 三星电子25日表示：“Galaxy Fold目前正在进行最终产品测试，计划从9月开始在全球市场陆续上市。” Galaxy Fold在2月份公开时，受到了全球信息通信技术(ICT)业界的好评，华丽出道。但是三星电子向美国主要媒体提供的评论用产品中，部分出现了问题，因此全面保留了上市计划。当时，△拆除显示屏保护膜时画面停止运转 △半折叠显示屏的“铰链(Hinge)”部分的抗外部冲击能力较脆弱 △异物很容易进入显示屏和主机之间的细微缝隙等方面被指存在问题。 三星电子为了弥补上述问题，大幅加强了Galaxy Fold的设计及构造。首先，Galaxy Fold显示屏上的屏幕保护膜被安装在了边框下面，使用者无法拆卸。在2月公开的Galaxy Fold中，该屏幕保护膜与边框的间隔约为2毫米。在受到遭遇外部冲击时表现较脆弱指责的铰链上、下端新增加了保护帽，提高了耐久性。另外，铰链和前后主体之间的缝隙已经缩小。 三星电子相关人士说：“我们在保持折叠展开智能手机的用户核心体验的同时，加强了结构，更好地保护产品不受外部冲击及异物伤害。”Galaxy Fold折叠时是搭载4.6英寸屏幕的普通智能手机，但展开后屏幕会扩大到7.3英寸。打开的状态下可以同时使用多个应用程序。 三星电子Galaxy Fold将于9月开始销售，届时全球市场上的折叠式智能手机竞争将全面展开。 因为华为在2月与三星电子同一时期公开了折叠式智能手机“Mate X”，同样将上市产品。 虽然华为方面尚未正式公布上市日期，但据中国当地媒体等外电预测，最迟将于9月上市。

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