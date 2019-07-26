美国智库批评日本：“三星和海力士不是华为”. July. 26, 2019 07:40. by 任寶美 bom@donga.com. 美国保守智库“美国企业研究所”敦促日本取消限制规定，认为“日本限制出口引发的韩日矛盾只会帮助中国。”如果中国最大的通信设备企业华为的第五代（5G）移动通信市场控制力因此次事件而加大，对美国也是损失，因此寻求美国政府积极出面斡旋韩日首脑会谈等，以消除韩日两国矛盾。 国际贸易专家、曾任美国贸易代表办公室顾问的该研究所研究员克劳德·巴菲尔德23日（当地时间）在题为《日本应停止欺凌韩国：三星和海力士不是华为》的文章中表示：“虽然不是想在韩日历史问题上站在哪一方，但（出口限制）显示，日本进行了危险而破坏性的报复。”文章表示担心称：“就像美国制裁华为一样，日本也在阻止对韩国出口核心零部件。这将破坏世界电子产品的生产及供应网络，增强中国抢占5G市场的力量。” 巴菲尔德强调：“美国一直在劝说各国政府及企业，在引进5G无线网络技术时排斥华为。不过，目前华为的竞争对手瑞典爱立信、芬兰诺基亚能否与华为拥有的庞大资源展开竞争还不确定”，“相反，三星在几年内（超越爱立信和诺基亚），具有了发展为‘第三方案’的潜力。使（三星）这一方案处境危险的同盟，必须受到强烈反对。” 巴菲尔德再次强调：“为了解决韩日矛盾，虽然提到了提名特使、世界贸易组织内讨论等，但是说服和施压日本首相安倍晋三中断出口限制是最为重要”，“在与中国展开重大的5G技术竞争时，绝不容许使盟国陷入困境。”

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