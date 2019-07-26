让狮身人面像的国度沸腾的K-POP庆典. July. 26, 2019 07:40. by 李世亨 turtle@donga.com. “防弹少年团(BTS)不会来埃及吗？” 24日(当地时间)下午，在埃及首都开罗艺术大学内的萨耶德达尔维什剧场举行了“2019韩国流行音乐(K-POP)世界庆典埃及预选赛”。坐满观众席的埃及年轻人用流利的韩语表达了对BTS等韩国明星的关心。他们在混乱的活动现场的出入口与韩国相关人士和侨民发生身体碰撞时低头用韩语说“对不起”，表达歉意。 由韩国驻埃及大使馆和韩国文化院主办的当天活动，是为了选拔出参加今年10月在庆南昌原举行的韩国流行音乐世界庆典的埃及代表所进行的比赛。歌唱和舞蹈部分各有6个队，共12个队参赛。参赛者们热情地表演了BTS、4minute、BlackPink、Davichi等韩国歌手的歌曲和舞蹈。 歌唱部分是演唱Ailee的《Heaven》的Omnia Ibrahem Padel，舞蹈部分则由配合TOMORROW X TOGETHER(TXT组合)的《有一天头上长了角》跳舞的AMM.Bro组合获得。他们将与世界100多个国家选拔出来的队伍再进行一次竞选，如果最终选拔成功，他们将在10月参加正式活动。 1000多名观众在活动过程中一直高喊自己喜欢的韩国明星的名字，或在歌曲出来时跟着唱。韩国驻埃及大使尹汝喆(音译)表示：“埃及韩流粉丝们从很久以前开始就自发地组织粉丝俱乐部，甚至还举办了韩国流行音乐演唱会，热情非常高。期待不久的将来他们能与K-POP明星们见面。” 在阿拉伯地区人口最多的埃及(约1亿人)，最近韩国文化院的韩国语和韩国料理讲座的听课竞争率分别达到6比1和30比1，韩流非常流行。去年，当地电视台播放了电视剧《浪漫医生金师傅》和《嫉妒的化身》。从上个月20日开始，韩国文化院邀请K-POP讲师进行的为期一个月的“K-POP学院”也受到了极大的关注。K-POP学院共面向80名学员进行，当天参加活动的选手大部分都接受过该节目的教育。 与对韩国文化的热切关注相比，在埃及还没有举办过韩国歌手的演出。现实情况是，自从发生始于北非的民主化运动“阿拉伯之春”之后，两国间直航航班也被取消，访问变得比以前不便。

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