韩美情报部门从几天前开始密切监视朝鲜发射导弹的征兆. July. 26, 2019 07:40. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 记者25日获悉，韩美情报部门事先捕捉到朝鲜发射导弹的迹象并进行密切监视。侦察卫星和驻日美军的RC-135系列侦察机和高空无人侦察机（UAV）等，都紧密注视着朝鲜的主要导弹基地和发射地区。 韩国政府消息人士表示：“朝鲜25日发射短程导弹的咸镜南道虎岛半岛，也是‘主要目标’。”因为包括5月9日发射的KN-23新型短程弹道导弹（SRBM）在内，该地区已多次进行导弹挑衅，所以是“需要注意的对象”。 实际上，从上周开始，就捕捉到了“异常征兆”。在韩半岛上空的美国侦察卫星捕捉到了，装载看似短程导弹的发射体的军用卡车和雷达装备以及兵力，被陆续部署在虎岛半岛一带。据悉，看似地对空导弹的装备也重复着部分展开和撤回。相关情报立即通过驻韩美军传到了美国太平洋司令部和美国国防部，韩国军方首脑层也时刻共享着相关情况。 此后，韩美情报部门把重点放在了发射导弹的可能性上，并密切关注了相关动向。特别是随着朝鲜国务委员会委员长金正恩滞留在附近地区的事实被确认，警戒水位进一步提高。因为金正恩委员长亲自参观发射现场的可能性很大。一名消息人士表示：“金正恩委员长最近视察了扩充潜射导弹（SLBM）的新型潜艇，如果还视察了此次发射现场，朝鲜官方媒体可能会大规模公开相关内容。”

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