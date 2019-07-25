炫耀武力蹂躏东海上空的中国与俄罗斯，是时候展现“同盟的力量”了. July. 25, 2019 07:37. . 青瓦台昨天表示，俄罗斯驻韩国大使馆副武官就俄罗斯军用飞机23日侵犯独岛领空一事表示了深切的遗憾。这名武官向韩国国防部表示：“我认为，这是因为机械误操作而进入了没有计划的区域。并不是有意侵犯。”但俄方的官方立场却不同。俄罗斯国防部对侵犯领空本身予以否认，俄空军的一名司令还称韩国空军的警告射击是“空中骚动”。 俄罗斯方面表示遗憾，是在有人指出青瓦台没有召开国家安全保障会议等、应对过于安逸之后，在一天后才公开表示的内容。这是俄罗斯武官 非正式表态，与俄方官方立场迥异，其真实意图令人怀疑。韩国国防部也把重点放在了俄罗斯的故意侵犯上。俄罗斯的双重态度固然是问题，但青瓦台图省事、草率的看法已经超出了严重，到了危险无比的地步。虽然今后俄罗斯的立场变化也值得关注，但不能因为有了俄方的解释就轻易结束历史上第一次对领空的侵犯。 中国和俄罗斯分别把擅自进入韩国防空识别区为理所当然，并把两国在东海上空的联合军事演习正当化。俄国防部表示：“这是俄空军和中国空军首次在亚太海域执行联合空中巡逻飞行。”有报道说，俄中双方业已决定推动签订联合演习和军事技术合作的协定。这也预示着，今后中俄军用飞机随时有可能无视韩国防空识别区，出没在东海上空。像这样东海一旦成为中俄展示武力的舞台，韩半岛周边有可能成为东北亚新冷战的对峙前线。 这种严峻的安全局势要求韩国政府提高警惕，同时再次提醒作为韩半岛防卫坚实基础的韩美同盟的重要性。中俄正在巧妙地钻挖最近因韩日矛盾而浮现的韩美日三国合作裂痕。特别是俄罗斯侵犯独岛领空企图煽动韩日矛盾，仅从事件发生后日本提出的毫无根据的领土主张这一点，就暴露无异。 访问韩国的美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿昨天接连会见韩国政府高层官员，决定今后就中俄类似挑衅问题进行密切协商。同时，双方还讨论了霍尔木兹海峡的安全合作，即韩国军队的派兵问题。在东北亚安全框架可能发生改变的时期，与美国的同盟是我们绝对不可轻视的宝贵资产。这就是为什么不能吝啬于为巩固同盟而进行合作的原因。

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