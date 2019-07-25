哭泣的哲学家. July. 25, 2019 07:37. . 一个身穿黑衣的白发老人伤心地哭着。在巨大的地球仪前，双手合十，恳切地祈祷着。透过黑色背景，从左侧进来的强烈光线，在老人脸上刻画出深深的皱纹和闭上眼睛的泪水。他到底是谁，为什么而哭呢？ 17世纪荷兰画家约翰内斯·莫莱尔西画的这个男人，是古希腊哲学家赫拉克莱托斯。他拥有万物是变化的辩证思维，留下的名言有“善恶本是一体”“生与死，年轻与年老相同”“我们不可能两次踏进同一条河流”等著名语录。他的话和文章看似谜语，却蕴含着深刻的哲学思想，对黑格尔和尼采等后世哲学家影响很大。 他出生于贵族家庭，但放弃了一切地位，过着自由人的生活。他一个人学习，自己探索，获得了哲学的感悟，但他不仅是当代思想家，也是对普通人毫无顾忌的批评家。由于性格孤僻，他经常孤独，患上抑郁症，自己选择了隐居者的生活。他自然而然地被称为“黑暗的哲学家”“哭泣的哲学家”。 许多画家把赫拉克莱托斯的肖像画成悲伤和孤独的象征，但莫雷尔西的这幅画最为著名。虽然31岁时夭折的作品并不多，但他所画的赫拉克莱托斯肖像以其大胆的结构，强烈的明暗对比和出色的人物表现，在当时也颇受瞩目。画家在画的左边画了一个巨大的地球仪。这象征着世界。所以，白发的古代哲学家现在不是担心个人的悲伤，而是担心世界，流着悲叹的眼泪。眼泪不是懦弱的表示，而是激情的表现。现代人所感受到的悲伤、孤独和绝望的感情，不会比古代哲学家所感受到的少，那么我们又是为什么而流泪呢？这也许是这幅画提出的问题。

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