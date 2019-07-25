中国国防白皮书首次明确提及萨德系统，猛批萨德“加剧紧张”. July. 25, 2019 07:36. by 崔智善 aurinko@donga.com. 中国国防部24日（当地时间）发表的《2019国防白皮书》中提到了“萨德”，并向韩美两国亮出了兵刃。白皮书说，“美国在韩国部署萨德系统，严重损害了亚太地区的战略平衡和安全利益”。 中国国防部当天发表了约90页的白皮书，题目是《新时代的中国国防》。中国自1988年发行第一本白皮书后，通常每两年发行一次。此次白皮书是2015年出版后时隔4年的第10次发表。特别是，4年前的白皮书长约20页，但此次白皮书中包含了萨德、韩朝问题、美国、日本、澳大利亚、台湾等多方面主题，露骨地强调了中国的主张。 白皮书说：“世界经济和战略重心正在向亚太地区转移。在这个地区，大国之间博弈，给地区安全带来了不确定性。美国在加强亚太军事同盟、扩大军事部署及干涉的同时，给该地区增添了复杂因素。” 这表明中国在韩朝问题上也将发挥主导作用。白皮书特别强调自我评价称：“虽然半岛取得了积极进展，但仍然存在不确定性。中国在半岛等纷争地区发挥着政治上的建设性作用。” 中国对日本和澳大利亚也表现出了强烈的警惕。白皮书说：“日本为绕过战后体制而改变军事安全政策，军事活动十分活跃。出现了对外指向性的军事动向。”白皮书认为，澳大利亚也与美国加强军事同盟，正在跃升为亚太地区的安保玩家。特别是在台湾问题上，白皮书表示“坚持和平统一和一国两制的方针。反对分裂中国的企图和外国干涉中国内政”，把矛头指向美国。 中国还向在南亚地区展开竞争的印度也亮出了兵刃。白皮书说：“在南亚，印度和巴基斯坦有冲突。一些国家的领土和海洋争端、民族和宗教矛盾不断发生。” 白皮书以表格形式介绍了当前的情况，称“中国公开透明地公开国防开支及用途”。白皮书强调，在2012年至2017年国内生产总值（GDP）相比，中国的国防开支占比平均为1.3%，低于俄罗斯（4.4%）、美国（3.5%）、印度（2.5%）、和法国（2.3%）。

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