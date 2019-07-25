国内研究团队查明诱发痴呆症的脑中渣滓的排出途径. July. 25, 2019 07:37. by 尹申英=东亚科学记者 、高在元记者 ashilla@donga.com. 韩国国内研究团队成功查明了诱发痴呆症的脑中渣滓的排出途径。大脑中的渣滓是通过大脑的代谢活动生成的副产品，一旦在大脑中积累，就会引发痴呆等退化性脑疾病。期待今后能打开治疗退行性脑疾病的新药开发的突破口。 基础科学研究院(IBS)血管研究团团长高圭荣(KAIST医学研究生院特训教授)和他带领的团队首次披露了脑中废物排出脑外的主要途径是位于脑下部的“脑膜(脑脊髓膜)淋巴管”的事实，并发表在了国际学术杂志《自然》25日刊上。 脑膜是围绕大脑和神经表面的三重膜，可以防止其他物质或病原体进入。淋巴管是免疫细胞和体液流动的体内通道。 研究团队在老鼠脑脊液中注入荧光物质后，通过核磁共振成像(MRI)追踪了脑脊液排出的途径。结果确认了，通过位于老鼠脑下部的脑膜淋巴管，将脑中堆积的代谢产物排出体外的事实。这一发现推翻了此前的研究，认为位于大脑上方的“蛛网膜绒毛”是主要的排放口。 研究团队还确认了发生老化时代谢产物无法正常排出的现象和其原因。对老化实验鼠的大脑进行分析后发现，伴随老化，大脑下部脑膜出现非正常增大现象。研究团队解释说：“随着老化，脑膜淋巴管内部调节体液流动的结构物‘瓣膜’破损是主要原因。因此，淋巴管堵塞，导致脑脊髓液排出功能下降。” 高团长说：“如果能开发出提高脑下脑膜淋巴管排水功能的治疗剂，就可以治疗新的退行性脑疾病。”

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