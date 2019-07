BTS入围“MTV音乐录影带大奖”4个部门的候选名单. July. 25, 2019 07:37. by 金起允记者 pep@donga.com. 来自韩国的世界级偶像团体防弹少年团(BTS)首次在美国大众音乐颁奖典礼“2019 MTV音乐录影带大奖(MTV Video Music Awards)”上获得了4个部门的提名。 MTV23日(当地时间)表示,收录在BTS的专辑《灵魂地图:人物角色》(MAP OF THE SOUL: PERSONA)中的主打歌《为渺小之物而作的诗(feat. Halsey)》入围了最佳合作(BEST COLLABORATION)、最佳编舞(BEST CHOREOGRAPHY)、最佳艺术指导(BEST ART DIRECTION)、最佳K-POP(BEST K-POP)等4个部门的候选名单。由美国创作歌手Halsey制作的该歌曲的MV目前在YouTube上的点击率超过了4亿人次。 最佳艺术指导部门方面,参与制作的MU:E(朴振实、金宝娜)被列入候选人名单。今年新设的K-POP部门中,BTS、Black Pink、EXO等一起被提名。颁奖典礼将于下月26日在美国新泽西州的普鲁登歇尔中心举行。 有分析称,BTS上个月在首尔和釜山举行的4次粉丝见面会创造了超过4000亿韩元的经济效果。 高丽大学经营学院的扁柱贤教授和他所带领的团队在题为《防弹少年团(BTS)活动的经济效果:以釜山、首尔的5场粉丝见面会为中心》的报告书中表示,将直接或间接的效果合算在内,共产生了4813亿韩元的经济效益。 这是推算企业收益、租场费、人工费、参加者住宿费等直接效果和地区内追加消费等间接波及效果所得出的结果。釜山地区粉丝见面会与每年10月举行的釜山国际电影节相比,每天的经济效益约高出5.5倍。 扁教授展望表示:“BTS粉丝见面会活动不仅激活了内需,也提高了外国人的旅游需求创出。对地区均衡发展也会作出很大的贡献。”

