停战后俄罗斯首次侵犯韩国领空，要坚决应对侵犯主权. July. 24, 2019 07:54. . 昨天发生了俄罗斯军用飞机两次侵犯独岛附近韩国领空的事件。俄罗斯A-50预警机昨天上午强行闯入韩国防空识别区，尽管韩国战斗机升空进行拦截，但俄军用飞机仍然侵犯了独岛领空。俄军用飞机在受到韩国战斗机的警告射击后逃离，但在20分钟后再次侵犯领空，并在受到警告射击后再次逃离。此前，中国两架轰炸机和俄罗斯两架轰炸机曾三次进入郁陵岛附近的韩国防空识别区，但随后离开。 这是1953年签订停战协定后，其他国家军用飞机首次侵犯韩国领空。这是中国和俄罗斯军用飞机首次同时进入韩国防空识别区。俄军用飞机侵犯领海的行为非常大胆和危险。在第一次侵犯中，俄罗斯军机被警告射击80余发，但仍然第二次侵入，遭到了280发警告射击。虽然有必要观察俄罗斯飞行员失误的可能性，但从常识来看，这种行为应是有着明确的意图。 中国和俄罗斯联手在东海上进行演练，而且在这一过程中发生侵犯韩国领海的事件，值得关注。因为这与最近中国和俄罗斯表现出前所未有的合作关系，大幅加强军事合作不无关系。美国和中国在霍尔木兹海峡和印度-太平洋地区展开战略竞争，而在这里俄罗斯则在帮助中国。上个月，美国和俄罗斯的舰艇在东亚发生了冲突。 近年来，中俄军用飞机侵犯韩国防空识别区事件不断增多。仅去年一年，中国就有8次无端闯入韩国防空识别区。无视事前通报义务的侵犯防空识别区行为也就那样，但侵犯我国专属主权所涉及的领空的行为是绝对不能容忍的。要坚决打击侵犯主权的行为。青瓦台向俄罗斯表示了抗议，外交部和国防部召见俄中两国驻韩国大使和国防武官进行了抗议，但这还不够。应该得到正式道歉和防止再次发生的承诺。 中俄的挑衅瞄准了韩美日三角合作的漏洞。日本试图修改和平宪法等重新武装，成为中俄军事合作的名分，而最近愈来愈差的韩日关系则有可能助长中俄的误判。如果朝鲜也加入其中，东海乃至东北亚将成为朝、中、俄三国的后院训练场。这就是必须以强有力的韩美同盟为基础，尽快恢复韩日关系的原因。

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