光天化日. July. 24, 2019 07:54. . 他们把通奸的女子拖到学校操场上。当时，学校正因卷入历史风浪而关门，操场是公开审判的最佳场所。拉着女人走的是20多个年轻人。在他们眼里，女人是虫子、毒蛇、恶魔。他们用剪刀剪掉了女人的头发。然后把象征淫乱女人的旧鞋子挂在女人的脖子上，上面写有“我是破鞋。死了活该。”的布条贴在女孩的胸前。他们为了更羞辱那个脸上流着血的女人，把她拉到了大街上。包括孩子们在内的数百名围观者跟在后面大喊“杀了她”。女人按他们的指示敲着锣喊道：“我是邪恶的怪物。”这是发生在光天化日之下的事情。 这是美国华裔作家河镇（音译）的小说《光天化日》所讲述的内容。小说用孩子的眼睛，描写了红卫兵对母亲甚至奶奶辈的女性实施暴力的情景。因为是虚构的故事，所以不知道是否确实有过这样的事件。只是考虑到作家亲身经历了文化大革命，并以此为基础写了很多小说，发生类似事件的可能性非常大。当时学校关门，红卫兵们为了把资产阶级斩草除根而上蹿下跳也是事实。那个年代，他们的话就是法律。可是，根据女孩的坦白，与她相好的男子之一是另一群红卫兵的队长。没有比这更加讽刺的了。 从重视对外形象的国家的立场来看，这有可能是那么让人想起过去的伤痛、因而极想掩盖的故事。理念助长的集体歇斯底里，让纯真的孩子们也随之憎恶的的歇斯底里留下的伤痕。但只有在阳光照耀下，伤口才会痊癒一样，历史中的伤痛和记忆，也只有暴露在阳光下才能开始愈合。这就是世界各地都需要像《光天化日》这样的小说的原因。

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