想象过吗，市中心出现文化繁盛的胡同. July. 24, 2019 07:53. by 田承勳 raphy@donga.com. 首尔圣水洞、益善洞、延南洞、林荫道、弘大...最近，在城市中心出现的“Hot Place(热门场所)”基本上都是小胡同。因为韩屋或联排住宅改造的咖啡屋、手工啤酒屋、饰品作坊不断刺激行走在狭窄的胡同里的行人的好奇心。 然而，在宽敞大道众多的大规模新都市公寓园区里，是感受不到这种胡同的气息的。《胡同资本论》的作者延世大学教授牟宗麟表示：“人们的表情栩栩如生的老胡同和街道可以创造文化。而道路过宽，没有连通性的新都市，则不存在成为旅游目的地的情况。因为大企业购物中心无法创造文化。” 如果新都市没有老胡同？ 那样创造它不就行了吗！ 今年5月进入水原广桥新都市的“Alleyway广桥”就创造了这样一条不折不扣的胡同。中央公园旁约400米的空间注视着广桥湖公园，这里作为标榜“我们小区的文化胡同”的综合文化空间，成为每天接待游客1万人次以上的热点区域。 这与在江或湖边建立的大部分国内楼盘打着“全家眺望圈”的旗号，却像隔离墙一样密密麻麻地建小区，建立一体式购物中心，独占水边风光的情况形成鲜明对比。Alleyway把公寓园区从湖里挤到后面，前面建有广场、胡同等开放空间。居民们将这里当作接送子女上学、放学等的“捷径”，自然而然地成了人们聚集的空间。 中央广场矗立着世界著名现代艺术作家“考斯”的超大型艺术品《干净的石板》，到处可以欣赏格拉菲蒂的作品。接着在胡同里慢慢走，就会遇到寺庙饮食大师正官大师(白羊寺天真庵住持)主持料理课的“斗数库房”和宅旁地、酱缸台等。还有与首尔圣水洞有名的面包店“meal˚”、与全国青年农业人联合直接交易的蔬菜店“多处”、前播音员金素英经营的小区书店“书籍发电站”、植物园和画廊、快闪店等100多家个性十足的店铺的相遇也很有意思。 在四季分明的我国城市中心，无论可吸入颗粒物(PM10)和雨水、酷暑还是寒冷，都可以尽情享受的室内购物中心建筑是大势所趋。但大型购物中心是只能乘坐汽车接近的封闭空间，而可以行走的开放空间胡同具有另一种魅力。 企划Alleyway的建筑公司专务宋玉子(音)说：“胡同里，在阳光、风和雨中与大自然交流，享受风景，与人见面。代替购物中心，建造胡同虽然是一种冒险之举，但人们在户外空间体验快乐行为，逐渐确认了胡同所具有的文化力量。”

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