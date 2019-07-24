韩国男子水球队在世界游泳锦标赛上斩获历史首胜. July. 24, 2019 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. “原本希望取得一场胜利，多亏了国民们的助威才得以实现目标。” 23日，韩国国家男子水球队在光州南部大学水球赛场举行的光州世界游泳锦标赛男子水球第15、16名争夺战中，以17-16(3-3、2-2、4-5、3-2)战胜新西兰队。以主办国身份首次参加世界游泳锦标赛的男子水球代表队在最后一场比赛中取得了历史首胜，以第15名的成绩结束了本次比赛。 包括小组赛在内，两队均4战皆负，都渴望赢得一场胜利。虽然比赛很有可能变成提前泄气的“倒数第一争夺战”，但是到第4局为止，两队进行了32分钟你来我往的胶着比赛。韩国队在11比12落后的比赛结束前32秒，凭借权永均(音译，下同)的射门扳平了比分，新西兰队创造的1比1机会则被守门员李镇宇挡出，至此常规比赛时间两队平分秋色。在戏剧性地来到的点球大战中，韩国队5人全部进球，新西兰队第二个射手尼古拉斯•斯坦科维奇的射门被李镇宇挡出。戏剧性地扳平比分的主人公权永均作为最后一名点球手，在进球后高举双臂，表达了赢得历史首胜的喜悦之情。包括前来为国家队比赛助威的总统夫人金正淑女士在内的韩国观众大声呼喊着“大韩民国”。 赛后，韩国队队长李善旭表示：“这场胜利似乎给那些拥有梦想的希望之星们带来了‘我们也可以做到’的自信。”守门员李镇宇对于自己点球大战中的出色发挥表示：“看到对方的眼睛，感觉晃动的眼珠好像在看我的右面，所以就朝那边飞去了。令在场观众大笑不已。”一直指导代表队的李承宰教练表示：“哈萨克斯坦或日本即使是亚洲国家也具备世界级的球技。我们也得到支援，经过转地训练等，相信也会有不错的竞技状态。”

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