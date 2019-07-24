日本防卫大臣：“不考虑废除《韩日军事情报保护协定》”. July. 24, 2019 07:53. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本防卫大臣岩屋毅23日表示，“日本没有考虑废除《韩日军事情报保护协定》”。岩屋当天在例行记者会上表示：“考虑到本地区的和平与稳定，美日、韩日、韩美日联合非常重要。”他强调：“需要联合的课题，就是韩国巩固联合。” 2016年11月生效的《韩日军事情报保护协定》有效期为1年。在协定到期90天前（8月24日），没有任何一方通知终止意向的，协定将自动延长一年。日本为了牵制朝鲜和中国，一直重视与韩国的安保合作，对延长《韩日军事情报保护协定》也持积极态度。但随着本月4日日本加强对韩国的半导体出口限制，情况发生了变化。青瓦台国家安保室长郑义溶表示：“虽然现在的立场是维持《韩日军事情报保护协定》的立场，但可以根据情况重新讨论。” 日本政府虽然希望与韩国进行安全合作，但依然坚持限制出口的主张。《朝日新闻》23日报道说：“日本外务省和经济产业省召集主要国家驻东京大使馆相关人士举行了说明会。”说明会持续了约1个小时，约有20名大使馆职员参加。据悉，日本方面在说明会上仍然反复强调，“出口限制与强制征用问题无关”。 据分析，此次说明会是针对最近美国彭博社、《华尔街日报》、英国《经济学家》和《金融时报》等西方权威媒体接连批评日本措施而举行的。特别是当天晚上在瑞士日内瓦世界贸易组织一般理事会上，韩日两国因限制出口问题形成对抗后，日本为引导国际舆论，做出了上述安排。22日，日本政府仅以韩国媒体驻东京记者团为对象举行了说明会，但由于坚持单方面主张，受到了“没有说明的说明会”的批评。

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