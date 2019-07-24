“将危机转化为机遇”…LG显示器将投资3万亿韩元. July. 24, 2019 07:54. by 許桐準 hungry@donga.com. LG显示器公司连续两个季度出现亏损，今后的业绩前景也不明朗，在这种情况下，LG显示器仍决定向国内有机发光二极管(OLED)工厂追加投资3万亿韩元。这可以解释为，公司不拘泥于眼前的不景气，而是从长远的观点出发，持续进行设备投资。 LG显示器23日表示，将向京畿道坡州市P10工厂内的10.5代OLED生产线投资3万亿韩元。这是自2017年投资2.8万亿韩元后，时隔2年的大规模投资。2023年扩建完成后，65英寸以上OLED的月产量将由现在的3万张增加到4.5万张。 LG显示器计划通过先发制人的设备投资，进一步加强在超大型电视机市场上的竞争力。目前，销售OLED电视的全球电视企业共有15家，各公司每年增加电视产量，去年OLED面板销量突破290万张。据市场调查机构IHS Market透露，OLED面板销售量到2022年有望扩大到1000万张。另外，在整体电视市场上，OLED电视的销售比重也将从去年的5.7%逐渐扩大到2023年的10.4%。 不过从短期来看，OLED面板市场并不乐观。由于中美贸易纠纷，电视制造商和零售商普遍采取保守经营策略，面板需求降幅大于预期。由于日本限制出口，产量的变化也令人担忧。据悉，LG显示器在产品制作上虽然不使用日本产氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)，但为了在出口限制持续的情况下应对市场变化，正在制定对策。 与此同时，LG显示器计划利用卷轴显示器或透明显示器等差别化技术，积极创造新市场。公司方面介绍说：“坡州市8.5代生产线和中国广州8.5代生产线将生产各地区最优化尺寸的产品，提高生产效率和市场应对能力。” LG Display首席财务官(CFO•专务)徐东熙表示：“作为唯一一家拥有小型到超大型全系列产品OLED接口的企业，计划通过下半年开始正式的量产，将机会因素最大化，并加快产业结构的重组。” 另外，LG显示器当天发布公告称，今年第二季度(4月至6月)的销售额为5.3534万亿韩元，营业损失3687亿韩元。销售额与前一季度相比减少了9%，营业利润也继前一季度(1320亿韩元)后继续出现赤字。

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