俄罗斯环保组织向迪卡普里奥发SOS信号. July. 24, 2019 07:54. by 孫宅均 sohn@donga.com. BBC广播公司22日报道称，一直积极参与环境保护活动的美国电影演员莱昂纳多•迪卡普里奥(45岁)的Instagram(@leonardodicaprio)在帖子下爆发性地出现了“请拯救俄罗斯的贝加尔湖”的斯拉夫文字(俄文)呼吁跟帖。 BBC表示：“突然之间贴有‘#SaveBaikal(请救救贝加尔)’、‘#CleanRussia(干净的俄罗斯)’等标签的数千条俄文跟帖出现了迪卡普里奥的Instagram下，一时间让粉丝有些晕头转向。” 据悉，将迪卡普里奥称为“Levushka(莱昂纳多的俄罗斯名字)”，求助留言接连不断地涌现是从18日某俄语新闻服务Instagram账号(@ves＿ulan＿ude)上传“请大家在迪卡普里奥的帖子下留下保护贝加尔湖的相关信息，寻求帮助吧”的文字后出现的。 报道位于贝加尔湖东南沿岸的俄罗斯联邦布里亚特共和国首府乌兰乌德的新闻的该账号写道：“迪卡普里奥是著名的环境运动家，希望大家在他的Instagram帖子下面留下文字和标签，呼吁其加入到贝加尔湖保护运动中来。” 在迪卡普里奥近一周来上传到自己的Instagram上的帖子下面，俄文跟帖达到了数千条至2万条。一位网民写道：“作为‘兄弟’，拜托关注一下俄罗斯环境面临的危机。”迪卡普里奥在2010年访问俄罗斯时接受某地方媒体采访时曾表示：“奶奶是俄罗斯人。”当时，俄罗斯总统普京在圣彼得堡会见了迪卡普里奥，普京对他说：“你一定会为自己拥有俄罗斯血统而感到自豪。” 迪卡普里奥在2016年奥斯卡金像奖颁奖典礼上发表最佳男主角获奖感言时，呼吁“全世界的领导者都要与环境污染作斗争”，他一直热心地参与环保运动。1998年，他还通过慈善财团向环境保护项目捐赠了1亿美元(约1179亿韩元)。作为世界上最大的淡水湖，贝加尔湖正面临严重的水污染和非法捕捞的威胁。

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