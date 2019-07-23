是长期化还是外交解决？不要浪费成为韩日纷争分水岭的一周时间. July. 23, 2019 07:30. . 由日本首相安倍晋三领导的执政联盟在21日举行的参议院选举中取得了“一半的胜利”。自民-公明执政联盟在全体议席（245席）中占过半，但与占议席数三分之二以上的“修宪倡议线”（164席）相差4席。安倍首相虽然将此次参议院选举规定为“选民对推动改宪、把自卫队根据条款写入宪法的评价”，但今后3年内很难找到推动修宪的动力。 尽管如此，以此次选举的胜利为基础，安倍政权仍然保持着对韩国的强硬姿态。安倍首相当天出席选举开票节目，在被问及是否有意向韩国提议举行首脑会谈时，他表示，“韩国（关于强制征用问题）的应对违反了1965年《韩日请求权协定》”，“如果韩国不给出正确的答案，将无法进行建设性的讨论。”对此，青瓦台发言人反驳说：“至少应坚持底线”，“我想问一下，到现在为止，我们没有做出正确的回答吗？” 安倍晋三昨天在记者会上也称（出口限制）是“出口管理的一环”，“现在的最大问题是是否遵守国家的承诺的信任问题，”继续保持强大的攻势。同时他还抨击韩国违反了《韩日请求权协定》，还单方面解散了慰安妇基金。在目前这种严峻的状况下，即使是两国领导层，也应该惜字如金，确保行动的幅度，但日本从首相起就站出来抨击韩国，这实在令人担忧。 尽管日本方面不断指责韩国，但世界媒体连日来一直在批评日本的出口限制措施。彭博社昨天在社论中把日本的出口限制定义为“政治报复”，“参议院选举中获胜的安倍首相首先要做的事情，是从愚蠢的贸易战争中走出来。” 现在参议院选举已经结束，从本周开始到月底的期间将成为韩日纷争的分水岭。经济报复事态是扩大为最糟糕的对抗，还是寻找收拾残局的突破口，站在了岔路口。在23日至24日的世界贸易组织一般理事会会议上，两国将阐述各自国家的立场。日本将于24日举行听证会，结束将韩国排除在白色国家之外的收集意见程序。据悉，排除在白色清单之外的决定，最快将于本月底出台相关的修正案。 如此一来，韩日关系将跌入无法挽回的谷底。现在，两国都需要找到正式、非正式的外交契合点，寻找解决问题的筹码或战略。两国领导层应该出面制止利用民族感情进行政治活动的举动。今后的一周多时间里，是把一路走向恶化的韩日纷争的大势哪怕稍作挽回的黄金时间。

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